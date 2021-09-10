Delta變異株潛伏期較短 新加坡隔離期減至10天

新加坡近期COVID-19確診病例激增，多半感染Delta變異株。考量這種變異株潛伏期較短的特性，星政府今天宣布，下周起將調整密切接觸者的隔離天數，由14天縮短至10天。圖為在5日中午外出用餐萊佛士坊金融區上班族。(Getty Images)

新加坡 近期COVID-19確診病例激增，多半感染Delta變異株。考量這種變異株潛伏期較短的特性，星政府今天宣布，下周起將調整密切接觸者的隔離天數，由14天縮短至10天。

新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）今天在跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，Delta變異株傳染力較強，潛伏期也縮短至4天或更短；之前觀察到的病毒潛伏期平均為6至8天。

新加坡衛生部長王乙康說，將縮短與確診者密切接觸者所需隔離的天數，從14天減少至10天。不過，針對入境旅客的隔離天數仍維持14天。

衛生部表示，自下周起，密切接觸者在隔離期滿後須接受檢測 ，結果為陰性才能解除隔離，之後也須每天進行自我檢測，直到隔離開始後的第14天為止。

另一方面，證據顯示，已接種2劑疫苗 者被感染後多數是輕症或無症狀，因此新加坡自8月底開始試行「居家休養」計畫，在符合相關規定下，允許已完成疫苗接種的確診病患在家養病。

衛生部表示，目前有21名患者參與「居家休養」計畫，成效良好。自15日起，將擴大實施這項計畫。

新加坡自8月中旬放寬防疫措施以來，確診人數不斷上升，衛生部指出，平均單日新增確診數從2周前的76例增至過去一周的288例。截至昨天為止，星國累計7萬39人確診，其中57人病故。

抗疫工作小組表示，目前沒有進一步緊縮防疫措施的計畫，但將透過強化檢測、及早發現病例，以減緩病毒傳播。藉由發放免費快篩試劑給家庭及企業，政府鼓勵民眾養成自我檢測的習慣，特別是要到人潮擁擠的地點或出席活動之前。

同時，疫苗仍扮演重要角色，新加坡將持續提高疫苗接種率，並開始為風險較高族群追加施打第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，包括免疫功能受損者、年滿60歲以上的年長者等。自14日起，將邀請接種第2劑已滿6個月的這些年長者、養老機構住戶追加一劑疫苗。

新加坡人口約570萬，自去年底啟動COVID-19疫苗接種計畫，目前使用輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）。新加坡81%人口已接種疫苗。

新加坡政府也採購中國科興疫苗，首批2月底運抵，雖未列入全國疫苗接種計畫使用，但允許當地私人醫療業者申請使用這批疫苗，為希望接種的民眾施打。政府也保留部分疫苗給對信使核糖核酸（mRNA）疫苗過敏的民眾。

王乙康說，目前新加坡約有1.5%人口接種科興疫苗，包括因過敏問題而無法接種mRNA者。由於科興疫苗存貨已用完，他說，衛生部已協助業者訂購更多科興疫苗，預計20日左右抵達，幾天後診所就能恢復為民眾施打。