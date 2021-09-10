我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

前白宮發言人葛瑞珊將出爆料書 踢爆川普白宮內幕

Delta變異株潛伏期較短 新加坡隔離期減至10天

中央社新加坡10日專電
新加坡近期COVID-19確診病例激增，多半感染Delta變異株。考量這種變異株潛伏期較短的特性，星政府今天宣布，下周起將調整密切接觸者的隔離天數，由14天縮短至10天。圖為在5日中午外出用餐萊佛士坊金融區上班族。(Getty Images)
新加坡近期COVID-19確診病例激增，多半感染Delta變異株。考量這種變異株潛伏期較短的特性，星政府今天宣布，下周起將調整密切接觸者的隔離天數，由14天縮短至10天。圖為在5日中午外出用餐萊佛士坊金融區上班族。(Getty Images)

新加坡近期COVID-19確診病例激增，多半感染Delta變異株。考量這種變異株潛伏期較短的特性，星政府今天宣布，下周起將調整密切接觸者的隔離天數，由14天縮短至10天。

新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）今天在跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，Delta變異株傳染力較強，潛伏期也縮短至4天或更短；之前觀察到的病毒潛伏期平均為6至8天。

新加坡衛生部長王乙康說，將縮短與確診者密切接觸者所需隔離的天數，從14天減少至10天。不過，針對入境旅客的隔離天數仍維持14天。

衛生部表示，自下周起，密切接觸者在隔離期滿後須接受檢測，結果為陰性才能解除隔離，之後也須每天進行自我檢測，直到隔離開始後的第14天為止。

另一方面，證據顯示，已接種2劑疫苗者被感染後多數是輕症或無症狀，因此新加坡自8月底開始試行「居家休養」計畫，在符合相關規定下，允許已完成疫苗接種的確診病患在家養病。

衛生部表示，目前有21名患者參與「居家休養」計畫，成效良好。自15日起，將擴大實施這項計畫。

新加坡自8月中旬放寬防疫措施以來，確診人數不斷上升，衛生部指出，平均單日新增確診數從2周前的76例增至過去一周的288例。截至昨天為止，星國累計7萬39人確診，其中57人病故。

抗疫工作小組表示，目前沒有進一步緊縮防疫措施的計畫，但將透過強化檢測、及早發現病例，以減緩病毒傳播。藉由發放免費快篩試劑給家庭及企業，政府鼓勵民眾養成自我檢測的習慣，特別是要到人潮擁擠的地點或出席活動之前。

同時，疫苗仍扮演重要角色，新加坡將持續提高疫苗接種率，並開始為風險較高族群追加施打第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，包括免疫功能受損者、年滿60歲以上的年長者等。自14日起，將邀請接種第2劑已滿6個月的這些年長者、養老機構住戶追加一劑疫苗。

新加坡人口約570萬，自去年底啟動COVID-19疫苗接種計畫，目前使用輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）。新加坡81%人口已接種疫苗。

新加坡政府也採購中國科興疫苗，首批2月底運抵，雖未列入全國疫苗接種計畫使用，但允許當地私人醫療業者申請使用這批疫苗，為希望接種的民眾施打。政府也保留部分疫苗給對信使核糖核酸（mRNA）疫苗過敏的民眾。

王乙康說，目前新加坡約有1.5%人口接種科興疫苗，包括因過敏問題而無法接種mRNA者。由於科興疫苗存貨已用完，他說，衛生部已協助業者訂購更多科興疫苗，預計20日左右抵達，幾天後診所就能恢復為民眾施打。

疫苗 新加坡 檢測

上一則

Mu強過Delta？讓疫苗保護力剩1/7

延伸閱讀

Mu強過Delta？讓疫苗保護力剩1/7

Mu強過Delta？讓疫苗保護力剩1/7
結合流感與新冠肺炎 莫德納研發「二合一追加疫苗」

結合流感與新冠肺炎 莫德納研發「二合一追加疫苗」
AZ疫苗女爵的諫言：「不必要」施打兒童與全民第3劑

AZ疫苗女爵的諫言：「不必要」施打兒童與全民第3劑
14日開打 新加坡將為長照機構及60歲以上長者打加強針

14日開打 新加坡將為長照機構及60歲以上長者打加強針

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
圖為時任梅克爾外事顧問的賀岩2020年照片。 （中通社）

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

2021-09-05 23:36
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

2021-09-04 07:47
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
英國女王伊麗莎白二世與王儲查理。美聯社

宮鬥？英女王駕崩因應計畫、王儲繼位計畫同時曝光

2021-09-03 07:25

超人氣

更多 >
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫