研究：全球20個國家地區「自殺」仍被視為犯罪

研究顯示，在全球20個國家和地區，自殺仍被視為一種犯罪行為，可處以數千英鎊的罰款或最高3年的監禁。(Getty Images)

研究顯示，在全球20個國家和地區，自殺仍被視為一種犯罪行為，可處以數千英鎊的罰款或最高3年的監禁。

「衛報」報導，呼籲將此去刑事化的組織「United for Global Mental Health」報告稱，在許多國家，兒童可能因企圖自殺而被起訴。以奈及利亞為例，年僅7歲的兒童就可能會被逮捕、審判和起訴，另外還有20個國家根據伊斯蘭教法規定對自殺進行處罰，報告中還提到包括巴哈馬、孟加拉、蓋亞那 和肯亞等4國。

「United for Global Mental Health」聯合創始人克萊恩（Sarah Kline）指出「將自殺定為刑事犯罪會適得其反，它並不能阻止人們結束自己的生命，反而不會讓人們在緊急危機時刻尋求幫助，並可能阻斷人們獲得心理健康 所需支持」。

精神病學專家威加雅庫瑪（Lakshmi Vijayakumar）博士也表示自己看到了將自殺定為犯罪的影響，她認為立法助長圍繞心理健康的污名化和歧視 ，並稱「這些法律不是理論上的，它們直接影響到最脆弱國家中最脆弱的人群」。

近年來，自殺罪責已在一些國家成功廢除或被新立法取代， 但自殺仍是世界上最主要死因之一，每年死於自殺的人數多於愛滋病、瘧疾、乳腺癌甚至戰爭。2019年就有超過70萬人自殺，代表每100名死者就有一人自殺。