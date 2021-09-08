我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／911式恐襲 還會再發生嗎？

世衛：COVID-19不可能根除 未來必須與病毒共處

世衛：COVID-19不可能根除 未來必須與病毒共處

中央社日內瓦7日綜合外電報導
世界衛生組織7日表示，COVID-19病毒在全球各地未接種疫苗的國家境內持續突變，未來人類很可能必須「與之共處」。(Pexels)
世界衛生組織7日表示，COVID-19病毒在全球各地未接種疫苗的國家境內持續突變，未來人類很可能必須「與之共處」。(Pexels)

世界衛生組織（WHO）官員7日表示，COVID-19病毒在全球各地未接種疫苗的國家境內持續突變，且先前寄望能根除此病毒的希望逐漸渺茫，因此未來人類很可能必須「與之共處」。

美國媒體CNBC報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）在記者會上表示，「我認為，這種病毒將與我們同在，它會像流感病毒一樣不斷進化，成為影響我們生活的病毒之一。」

萊恩強調，「有人說，我們將會把這種病毒趕盡殺絕、連根拔除。事實上我們做不到，這非常、非常不可能發生。」

世界生組織官員先前曾表示，沒人能保證有了疫苗之後，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）就會像其他病毒一樣在世界上消失。

包括美國白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）、莫德納藥廠執行長班塞爾（Stephane Bancel）等多位權威專家都曾警告，世界將必須永遠與COVID-19共存，就像流感一樣。

世衛官員說，如果全球及早採取因應措施，遏止病毒傳播，今日情勢可能會截然不同。

世衛流行病學家、COVID-19技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）7日說，「疫情爆發伊始，我們曾有機會（挽救局勢）。這場疫情大可不必變得如此糟糕。」

世衛 美國 疫情

上一則

日媒：政府安排菅義偉赴美晤拜登 談中國等議題

延伸閱讀

受限多重因素 COVAX年底前供窮國疫苗量低於預期

受限多重因素 COVAX年底前供窮國疫苗量低於預期
流感COVID-19混合疫苗 Novavax展開初期臨床試驗

流感COVID-19混合疫苗 Novavax展開初期臨床試驗
接種疫苗是個人自由？佛奇反駁佛州州長

接種疫苗是個人自由？佛奇反駁佛州州長
病毒Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶

病毒Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
圖為時任梅克爾外事顧問的賀岩2020年照片。 （中通社）

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

2021-09-05 23:36
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

2021-09-04 07:47
英國女王伊麗莎白二世與王儲查理。美聯社

宮鬥？英女王駕崩因應計畫、王儲繼位計畫同時曝光

2021-09-03 07:25

超人氣

更多 >
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
楊冪低胸開叉「春光失守」新廣告大曬誘人身材

楊冪低胸開叉「春光失守」新廣告大曬誘人身材
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡