孟買爆發新疫情 印度當局限制宗教慶典活動

印度 年度宗教盛事「象神節」10日揭幕，不過當局限制吸引大批群眾聚集的慶典活動，並警告金融重鎮孟買已出現新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 。

法新社報導，印度各省政府開始取締大規模聚集活動。今年4至5月間，這個人口13億的國家爆發了慘重的疫情。

孟買市長佩德卡（Kishori Pednekar）告訴記者：「第3波疫情不是沒來，而是已經來了。」

馬哈拉什特拉省（Maharashtra）省長薩克雷（Uddhav Thackeray）說：「我們可以稍後舉辦慶典，讓我們先以我們民眾的性命與健康為優先。」孟買是馬哈拉什特拉省的省會。

印度將從10日展開為期11天的「象神節」（Ganesh Chaturthi）慶典前夕，薩克雷發表上述談話。

上波疫情使印度的醫療院所不堪負荷，已知超過20萬人不幸喪命。

上波疫情爆發的時間是在全球最大規模之一的宗教盛會「大壺節」（Kumbh Mela）之後。大壺節吸引了約2500萬名印度教（Hindu）朝聖者。

專家將那波慘重的疫情歸咎於大壺節期間教徒聚集、地方選舉造勢大會，以及最早在印度發現的高傳染性Delta變異株。

當局指出，南部的克勒拉省（Kerala）於8月舉行歐南節（Onam）慶典後，近來確診病例激增，應引以為鑑。

不過，馬哈拉什特拉省的市集仍湧入大批歡慶群眾，而近日其他省也無視於當局的示警。

至於印度南部的坦米爾那都省（Tamil Nadu）已宣布禁止舉辦公眾的宗教慶典，東部的西孟加拉省（West Bengal）則預期將對10月間為期9天的「杜爾嘉（又稱難近母）女神節」（Durga Puja）實施防疫限制。

印度累計確診病例數全球第2，僅次於美國 ，總計超過3300萬人確診，累計死亡病例44萬1000人。