我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登紐新勘災 呼籲應對氣候變化

神學士承諾讓有證者離境 布林肯否認美國人遭挾持

加拿大總理民調下滑 造勢活動慘遭扔石頭

中央社渥太華7日綜合外電報導
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。美聯社
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。美聯社

加拿大國會改選提前於本月稍晚登場。試圖拿下第3任期的總理杜魯道（Justin Trudeau），造勢時多次遭遇憤怒的抗議者，如今甚至還有人朝他丟石頭。

電視台畫面顯示，自由黨（Liberal Party）的杜魯道昨天準備離開安大略省（Ontario）倫敦市（London）一家小型啤酒廠的活動時，現場群眾裡有人朝他扔了一把似乎是碎石子的東西。

據稱杜魯道與他的護衛小組成員都被擊中，也有數名記者遭殃，但沒有人受傷。

影片來源：youtube/The Telegraph

杜魯道的頭號對手、保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole），以及新民主黨（New Democratic Party）黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）都譴責這起事件。

杜魯道民調下滑，目前支持率與歐圖爾不相上下。近來他出席活動時，數度碰上他口中的「反疫苗暴民」。這些人不滿杜魯道處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的作法。

抗議者不滿強制接種疫苗和其他危機因應措施，還朝他的隨從辱罵種族歧視和敵視女性字眼。

上周他還因為安全疑慮，被迫取消一場活動。

杜魯道在某場造勢中說：「是的，國內是有一小撮憤怒的邊緣分子，他們不相信科學，用種族歧視和敵視女性字眼攻擊人。」

「但他們不代表絕大多數加拿大人，而且我知道加拿大人不會容許由那種聲音、特殊利益團體和抗議者─我甚至不想叫他們抗議者─那些反疫苗暴民，來決定我國該如何擺脫疫情。」

種族歧視 疫苗 加拿大

上一則

神學士宣布成立新政府 艾昆德擔任臨時總理

延伸閱讀

藥廠拒獲准疫苗用於臨床試驗比較 恐衝擊疫苗開發

藥廠拒獲准疫苗用於臨床試驗比較 恐衝擊疫苗開發
以色列疫情壓不住 計畫打第4劑疫苗 最快今年底接種

以色列疫情壓不住 計畫打第4劑疫苗 最快今年底接種
郭台銘出關：BNT後續周周到貨 每周70至80萬劑

郭台銘出關：BNT後續周周到貨 每周70至80萬劑
送完疫苗踩煞車 波蘭外長：台灣是中國一部分

送完疫苗踩煞車 波蘭外長：台灣是中國一部分

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
圖為時任梅克爾外事顧問的賀岩2020年照片。 （中通社）

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

2021-09-05 23:36
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

2021-09-04 07:47

超人氣

更多 >
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高
颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了
黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況
一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒
12歲以下無疫苗 CDC預測：開學3個月75%國小生染疫

12歲以下無疫苗 CDC預測：開學3個月75%國小生染疫