神學士宣布成立新政府 艾昆德擔任臨時總理

神學士發言人穆賈希德（中）。Getty Images

阿富汗 武裝組織神學士 （Taliban，另譯塔利班）今天宣布，將由艾昆德（Mullah Mohammad Hasan Akhund）擔任新政府的領導人。神學士8月15日進入首都喀布爾，再度奪得阿富汗政權。

神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在記者會上也表示，神學士的共同創始人巴拉達（Abdul Ghani Baradar）將擔任新政府副領導人。穆賈希德說，看守內閣的職位都是暫代性質。

美聯社報導，神學士宣布成立的看守內閣，要職大都由在過去20年戰事中領導神學士對抗美國 軍隊和政府軍的老將出任。其中臨時總理艾昆德在神學士前一次執政時曾領導過政府，而副總理巴拉達則領導與美國的談判，並簽署和約促使美國撤離阿富汗。

目前未顯示新政府成員中有非神學士人士，而這是國際社會的一項重大要求。

據印度新德里電視台（NDTV）報導，艾昆德是較不為人知的神學士領導人，列名聯合國的恐怖分子名單，可能是因神學士內部有歧見而出線的折中人選。

艾昆德領導神學士的最高決策委員會（Rehbari Shura）已20年，據了解是最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）的親信，也是神學士已故創始人歐瑪爾（Mullah Mohammad Omar）的夥伴。

遭美國列為恐怖組織的哈卡尼網絡（Haqqani network）的創辦人哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）之子西拉傑丁．哈卡尼（Sarajuddin Haqqani）將出任內政部長，並兼任副總理；歐瑪爾之子雅庫布（Mullah Mohammad Yaqoob）則獲任命為國防部長。