我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

中企以侵權為由 向上海高院申請禁蘋果售iPhone

巴西總統挺反兩派人馬同時上街 獨立日充滿火藥味

中央社里約熱內盧7日綜合外電報導
巴西總統波索納洛支持者在獨立紀念日走上街頭。(美聯社)
巴西總統波索納洛支持者在獨立紀念日走上街頭。(美聯社)

巴西總統波索納洛支持者在獨立紀念日的今天在全國數百座城市走上街頭；然而這名極右派領袖的反對者也期望用大規模反制示威抗議挫其銳氣，雙方衝突恐一觸即發。

支持與反對波索納洛（Jair Bolsonaro）的示威群眾，讓巴西獨立紀念日充滿不確定性。面臨史上民意支持度新低的波索納洛正試圖鼓動基本盤，宣稱「龐大」群眾動員支持他。

然而批評者也會出動，反對者憂心66歲的波索納洛可能對民主構成威脅。他向最高法院在內的司法機構發動全面政治戰，因為他認為司法對其政策懷有敵意。

波索納洛常被拿來與美國前總統川普（Donald Trump）相提並論，在巴西宣布自葡萄牙獨立的199週年紀念日的今天，他計畫出席首都巴西利亞（Brasilia）和經濟首都聖保羅（Sao Paulo）的集會。

包括巴西利亞和聖保羅在內的大城市，當局都祭出高度安全措施以避免衝突。若一切按照計畫進行，雙方人馬將不會狹路相逢。

波索納洛日前誓言要讓聖保羅的包利斯塔大道（Avenida Paulista）聚集超過200萬人。

彷彿是今天可能情況的前奏，提早抵達巴西利亞的波索納洛支持者，昨晚破壞了警察的封鎖障礙物。警方表示，上百名示威者「突破圍堵屏障」。社群媒體上張貼的影片顯示，1名抗議民眾高喊他們將會「入侵」最高法院。

波索納洛3日向最高法院法官表示，他們應將今天的集會視為「最後通牒」，也是針對國會與法院眾多不祥警告的最新一樁。他甚至於4日進一步暗示，可能會有機構性「決裂」。

國際社會昨天紛紛表達失望。來自26國的150多名知識分子與政治人物，包括西班牙前總理薩巴德洛（Jose Luis Zapatero）與美國哲學家杭士基（Noam Chomsky），共同簽屬了公開信，譴責「巴西民主機構面臨迫在眉睫威脅」。

多項民調顯示波索納洛越來越有可能於明年總統大選慘輸給左派前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）之際，波索納洛希望利用這次集會來激勵自己的支持者。

波索納洛與親信都是最高法院下令進行一系列調查的對象，尤其是從政府體系內系統性散播假新聞的指控等。

同一時間，參議院國會調查委員會過去幾個月來也在仔細調查波索納洛處理巴西COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行的措施。

巴西境內超過58萬人染疫喪命，為病故人數全球第2高國家，僅次於美國，但波索納洛一直淡化疫情的嚴重性。

美國 社群媒體 警察

上一則

以色列疫情壓不住 計畫打第4劑疫苗 最快今年底接種

下一則

重啟獨立計畫 蘇格蘭首席大臣：打算2023年底再辦公投

延伸閱讀

民調：若2024大選對決 川普與拜登不分軒輊

民調：若2024大選對決 川普與拜登不分軒輊
足球／巴阿開踢7分鐘因疫喊卡…梅西：3天前早不說

足球／巴阿開踢7分鐘因疫喊卡…梅西：3天前早不說
若2024大選再對決 民調：川普纏鬥拜登 些微勝出

若2024大選再對決 民調：川普纏鬥拜登 些微勝出
宏都拉斯總統大選 左翼政黨參選人：若勝選與中國建交

宏都拉斯總統大選 左翼政黨參選人：若勝選與中國建交

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
圖為時任梅克爾外事顧問的賀岩2020年照片。 （中通社）

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

2021-09-05 23:36
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

2021-09-04 07:47

超人氣

更多 >
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高
颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了
黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況
華人英雄電影尚氣橫掃全球 中國仍是靜悄悄

華人英雄電影尚氣橫掃全球 中國仍是靜悄悄
一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒