巴西總統挺反兩派人馬同時上街 獨立日充滿火藥味

巴西總統波索納洛支持者在獨立紀念日走上街頭。(美聯社)

巴西總統波索納洛支持者在獨立紀念日的今天在全國數百座城市走上街頭；然而這名極右派領袖的反對者也期望用大規模反制示威抗議挫其銳氣，雙方衝突恐一觸即發。

支持與反對波索納洛（Jair Bolsonaro）的示威群眾，讓巴西獨立紀念日充滿不確定性。面臨史上民意支持度新低的波索納洛正試圖鼓動基本盤，宣稱「龐大」群眾動員支持他。

然而批評者也會出動，反對者憂心66歲的波索納洛可能對民主構成威脅。他向最高法院在內的司法機構發動全面政治戰，因為他認為司法對其政策懷有敵意。

波索納洛常被拿來與美國 前總統川普（Donald Trump）相提並論，在巴西宣布自葡萄牙獨立的199週年紀念日的今天，他計畫出席首都巴西利亞（Brasilia）和經濟首都聖保羅（Sao Paulo）的集會。

包括巴西利亞和聖保羅在內的大城市，當局都祭出高度安全措施以避免衝突。若一切按照計畫進行，雙方人馬將不會狹路相逢。

波索納洛日前誓言要讓聖保羅的包利斯塔大道（Avenida Paulista）聚集超過200萬人。

彷彿是今天可能情況的前奏，提早抵達巴西利亞的波索納洛支持者，昨晚破壞了警察 的封鎖障礙物。警方表示，上百名示威者「突破圍堵屏障」。社群媒體 上張貼的影片顯示，1名抗議民眾高喊他們將會「入侵」最高法院。

波索納洛3日向最高法院法官表示，他們應將今天的集會視為「最後通牒」，也是針對國會與法院眾多不祥警告的最新一樁。他甚至於4日進一步暗示，可能會有機構性「決裂」。

國際社會昨天紛紛表達失望。來自26國的150多名知識分子與政治人物，包括西班牙前總理薩巴德洛（Jose Luis Zapatero）與美國哲學家杭士基（Noam Chomsky），共同簽屬了公開信，譴責「巴西民主機構面臨迫在眉睫威脅」。

多項民調顯示波索納洛越來越有可能於明年總統大選慘輸給左派前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）之際，波索納洛希望利用這次集會來激勵自己的支持者。

波索納洛與親信都是最高法院下令進行一系列調查的對象，尤其是從政府體系內系統性散播假新聞的指控等。

同一時間，參議院國會調查委員會過去幾個月來也在仔細調查波索納洛處理巴西COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行的措施。

巴西境內超過58萬人染疫喪命，為病故人數全球第2高國家，僅次於美國，但波索納洛一直淡化疫情的嚴重性。