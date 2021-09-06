誰當下任首相都好？日本股市慶祝菅義偉下台

分析師看好日本股市前景。（路透）

日本 股市日經225指數 今（7）日重登3萬點，是今年4月以來首見；東證股價指數也創下31年來新高。路透說，日本首相之爭鹿死誰手雖然還不明朗，但日本股市顯然已是贏家。

日本首相菅義偉 上周五突然宣布不競選自民黨黨魁，形同即將下台，從消息傳出到現在，日經225指數已經上漲4.79%；東證股價指數也上漲3.89%，挺進1990年以來高點。

菅義偉擔任首相一年裡，因應新冠疫情不得民心，支持度不斷下滑。新加坡Nuvest Capital基金經理人Dave Wang說：「基本上，菅義偉的政黨，也就是自民黨，對市場是友好的。菅義偉不受歡迎是因為疫情沒有處理好。」「現在他即將下台，自民黨勝選機會增加，市場更加高興。」今年稍晚，日本將舉行眾議院議員選舉。

日本市場參與者表示，菅義偉離任為日本市場掃除一大憂慮，鑒於日本企業獲利穩步上升，預計日本股市將追趕上其他股票市場。今年以來，因寄望經濟強勁復甦，全球股市上漲了15%，創歷史新高。日經指數只漲8%。

許多投資人看好負責疫苗事務的專責大臣河野太郎，以及前外務大臣岸田文雄會成為新首相的兩個領先候選人。而在當地媒體報導前總務大臣高市早苗得到前首相安倍晉三力挺後，她的聲勢大振。

摩根大通證券首席股票策略師Ryota Sakagami分析說：「河野被視為改革派，對股市可能正面的。岸田則因為偏好財政緊縮，有一些不確定性存在。」河野被認為會聚焦政策放寬之類的對企業友善政策。自民黨最保守的議員之一高市則說，她將致力達到2%的通膨目標。

Sakagami認為，現今對抗新冠病毒和讓經濟回到正常，是任何首相繼任人的首要任務，所以他們在其他政策的差異可能因而不會太明顯。他預期東證股價指數到年底將上漲到2,100點到2,200點左右，比目前的水準再上揚2.9%到7.8%。

三井住友銀行Masaru Ishibashi也說：「我認為（日本）股市會繼續漲。日本的疫苗覆蓋就快到達領先群國的水準。」