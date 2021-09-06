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宏都拉斯總統大選 左翼參選人：勝選與中國建交

影分身陰謀？俄選舉出現3名候選人「同姓名還長超像」

編譯張君堯／綜合報導
俄羅斯19日將進行下議院選舉並發布選舉公報，其中一名反對派參選人維希涅夫斯基（圖右）發現，竟有另外2名參選人和他「同名同姓」，而這樣利用「分身」混淆原是反對派招數，這次卻反過來被執政當局採用。（取材自推特）
俄羅斯19日將進行下議院選舉並發布選舉公報，其中一名反對派參選人維希涅夫斯基（圖右）發現，竟有另外2名參選人和他「同名同姓」，而這樣利用「分身」混淆原是反對派招數，這次卻反過來被執政當局採用。（取材自推特）

俄羅斯19日將進行下議院選舉並發布選舉公報，其中一名反對派參選人維希涅夫斯基（Boris Vishnevsky）發現，竟有另外2名參選人和他「同名同姓」，而這樣利用「分身」混淆原是反對派招數，這次卻反過來被執政當局採用。

衛報報導，維希涅夫斯基事前已經知道他的兩名對手已經改名，但5日公布選舉公報時，結果竟然比他想像得更加令人震驚，只見報上出現3個幾乎無法區分的「鮑里斯‧維什涅夫斯基」，除名字一樣外，就連禿頭、灰白髮與山羊鬍等長相都極為相似，唯一能識別真正的維希涅夫斯基的方法是他是「唯一打領帶的人」。

「真正的」維希涅夫斯基在接受採訪時表示「這一切都是為了迷惑選民，讓他們把假的和真的混淆，而投票給假的維希涅夫斯基」。他還表示另外兩位「維希涅夫斯基」為這些照片留了鬍子，並且可能還向選舉委員會提交經過後製的圖片，似乎至少有一名候選人為這張照片剃了光頭或修圖來改變他的髮際線，讓維希涅夫斯基直呼「我從未見過這樣的事情」，並將這稱為「政治欺詐」。

據悉，其中一位「冒牌貨」最近才被改名，同時他的外貌發生了很大變化，在聖彼得堡政府網站上的一張官方照片中，他留著一頭濃密的頭髮，看起來比提交給選舉委員會的照片年輕幾歲。而另一人的資訊甚少，據傳之前叫史梅夫（Alexei Shmelev），是聖彼得堡一家公司的銷售經理。

目前這兩位冒牌貨都沒有公開競選或公開露面。直到本周，人們都甚至不清楚他們的樣貌。維希涅夫斯基表示自己不知道這些人的動機，但強調「我認為他們不會同意『免費』讓自己難堪」。

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