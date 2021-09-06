薩爾瓦多今起承認比特幣為法定貨幣 首批買進200枚

薩爾瓦多理髮店接受比特幣支付。路透

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在推特貼文表示，該國在7日正式讓比特幣 成為法定貨幣 之前，已經買進200個比特幣，而且計畫買進更多。

比特幣價格7日已漲至52,000美元左右，過去24小時漲幅為1.6%。

若以當前市價來看，200個比特幣的價值相當於1,040萬美元。

隨著比特幣和美元在薩爾瓦多同時流通，加密貨幣狂熱人士和批評人士都將密切觀察是否會有許多民眾願意利用比特幣進行交易，同時觀察這是否能為這個充滿動盪、貧困的國家帶來好處。

薩爾瓦多政府推動比特幣做為法定貨幣的方式，是推出比特幣錢包「 Chivo」，任何擁有薩爾瓦多身分證號碼的公民，經註冊後就能獲得價值30美元的比特幣。

當地企業將必須能接受以比特幣交易商品與服務，而政府也接受比特幣納稅。讓比特幣成為法定貨幣的計畫是由40歲總統布格磊提出，他表示，這會把更多民眾納入金融體系，並且讓匯款的成本更低。

不過，批評人士說，當比特幣價格下跌時，這項倉促實施的計畫可能會讓較貧困的薩爾瓦多民眾付出代價，使銀行和保險 公司成本提高，為洗錢者提供避風港，並且對經濟穩定帶來風險。

信評機構穆迪（Moody’s）已調降薩爾瓦多債信評等，部分原因是這項法律。國際貨幣基金組織（IMF）表示，採用加密貨幣做為法定貨幣，可能會破壞物價穩定並使金融體系面臨風險。