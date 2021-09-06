我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／謝淑薇女雙連3戰直落二 8強門票到手

宏都拉斯總統大選 左翼參選人：勝選與中國建交

薩爾瓦多今起承認比特幣為法定貨幣 首批買進200枚

編譯葉亭均／綜合外電
薩爾瓦多理髮店接受比特幣支付。路透
薩爾瓦多理髮店接受比特幣支付。路透

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在推特貼文表示，該國在7日正式讓比特幣成為法定貨幣之前，已經買進200個比特幣，而且計畫買進更多。

比特幣價格7日已漲至52,000美元左右，過去24小時漲幅為1.6%。

若以當前市價來看，200個比特幣的價值相當於1,040萬美元。

隨著比特幣和美元在薩爾瓦多同時流通，加密貨幣狂熱人士和批評人士都將密切觀察是否會有許多民眾願意利用比特幣進行交易，同時觀察這是否能為這個充滿動盪、貧困的國家帶來好處。

薩爾瓦多政府推動比特幣做為法定貨幣的方式，是推出比特幣錢包「 Chivo」，任何擁有薩爾瓦多身分證號碼的公民，經註冊後就能獲得價值30美元的比特幣。

當地企業將必須能接受以比特幣交易商品與服務，而政府也接受比特幣納稅。讓比特幣成為法定貨幣的計畫是由40歲總統布格磊提出，他表示，這會把更多民眾納入金融體系，並且讓匯款的成本更低。

不過，批評人士說，當比特幣價格下跌時，這項倉促實施的計畫可能會讓較貧困的薩爾瓦多民眾付出代價，使銀行和保險公司成本提高，為洗錢者提供避風港，並且對經濟穩定帶來風險。

信評機構穆迪（Moody’s）已調降薩爾瓦多債信評等，部分原因是這項法律。國際貨幣基金組織（IMF）表示，採用加密貨幣做為法定貨幣，可能會破壞物價穩定並使金融體系面臨風險。

比特幣 貨幣 保險

上一則

加拿大卑詩省遭規模6.5強震侵襲 深度15公里

下一則

智利核准6歲以上兒童 接種中國科興疫苗

延伸閱讀

網售假疫苗卡 設群組收比特幣

網售假疫苗卡 設群組收比特幣
比特幣重返5萬美元 5月以來首見

比特幣重返5萬美元 5月以來首見
比特幣持續上攻 進逼5萬美元大關

比特幣持續上攻 進逼5萬美元大關
比特幣強勢重返5萬美元 5月以來首見

比特幣強勢重返5萬美元 5月以來首見

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
圖為時任梅克爾外事顧問的賀岩2020年照片。 （中通社）

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

2021-09-05 23:36
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

2021-09-04 07:47

超人氣

更多 >
iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多

iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多
前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒

前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒
德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場