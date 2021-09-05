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尋求關係改善 以色列總統與約旦國王密會

中央社耶路撒冷4日綜合外電報導
以色列總統赫佐格。(歐新社)
以色列總統赫佐格。(歐新社)

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）4日透露，他上周曾與約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）在約旦首都安曼密會，尋求改善兩國外交關係。

法新社報導，赫佐格接受以色列電視台專訪，他在4日預播的片段中說：「上周我與約旦國王見面，彼此相談甚久，我在他的王宮裡待了快一整晚，很棒的會面。」

赫佐格在其辦公室發布聲明中提到，他是「應約旦國王邀請進行一場溫馨會談」，兩人深入討論戰略議題。

在以色列相鄰國家中，僅約旦和埃及和以色列簽署和平條約。

在前以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）任內，以約兩國關係惡化；去年推動與阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹和摩洛哥等國關係正常化之際，內唐亞胡挨批忽略約旦。

不過今年6月，以色列新總理班奈特（Naftali Bennett）上任後旋即飛往安曼，和阿布杜拉二世舉行會談。

隨後7月兩國同意，以色列除現行免費供水5500萬立方公尺外，未來每年將另外銷售約旦5000萬立方公尺用水。

在這項協議下，約旦也獲准增加銷往約旦河西岸巴勒斯坦自治區的出口。

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