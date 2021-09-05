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槍林彈雨中記錄民主示威 緬甸攝影師獲攝影大獎

中央社法國貝比濃4日綜合外電報導
一名工作人員將獲獎作品掛上展示牆面。(Getty Images)
一名工作人員將獲獎作品掛上展示牆面。(Getty Images)

緬甸一位攝影師今天因為拍攝緬甸民主示威與軍方血腥鎮壓的作品，獲頒攝影界年度大獎首獎。

這位攝影師贏得法國西南部貝比濃（Perpignan）國際新聞攝影圖片大展（Visa Pour L'Image）最大獎「新聞攝影獎」（Visa d'Or for News），其姓名因安全理由不公開，由「紐約時報」亞洲照片編輯塔庫南（Mikko Takkunen）代表領獎。

2月1日軍方發動政變掌權以來，緬甸陷入混亂，幾乎每天都有示威與公民不服從運動。

塔庫南表示：「他可能是這個國家最堅強的攝影師，他非常開心，也很榮幸能贏得這個獎項。」塔庫南表示，這位攝影師把獎獻給在艱困環境下工作的緬甸攝影同僚。

這位攝影師的作品呈現示威者拿石頭當武器抵抗軍人真槍實彈，還有悲痛的家人為死者哀悼的畫面。根據倡議組織，軍方持續鎮壓之下，緬甸各地有超過1000名平民被殺，而在軍政府試圖控制訊息流通、限制上網、撤銷地方媒體執照的情況下，媒體空間遭到壓縮。

這位姓氏不明的攝影師在訊息中表示，他「2月1日以來每天都到街上，遭遇許許多多困難，在槍林彈雨、催淚瓦斯和震耳欲聾的砲彈聲中工作。當我們發現攝影師被軍人鎖定之後，我們不再戴著印有『媒體』字樣的頭盔工作」。

攝影 緬甸 工作

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