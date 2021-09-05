幾內亞叛軍和政府各執一詞 政局陷入渾沌

幾內亞政局陷入動盪，叛軍宣稱已發動政變及逮捕總統顧德，政府則堅稱已擊退總統府遭遇的攻勢。(歐新社)

赤貧的西非國家幾內亞今天政局陷入動盪，叛軍宣稱已發動政變及逮捕總統顧德，政府則堅稱已擊退總統府遭遇的攻勢。截至目前情勢仍未明朗。

根據法新社接獲的一支影片，一名著制服軍官在片中表示：「我們在捕獲總統後，已決定廢止憲法。」他的兩旁站著數名攜帶突擊步槍的士兵。

這名軍官還說，幾內亞的陸空邊界已關閉，政府也已解散。

路透社報導，幾內亞國營電視台今天播放發動政變的軍人錄製的一部短片，片中一位身分不明士兵身披國旗、在8名武裝士兵簇擁下表示，他們已廢止憲法及解散政府，並打算籌組臨時政府，其後將提供進一步細節。

不過，幾內亞總統顧德（Alpha Conde）的政府也發布聲明表示，特種部隊對總統府發動的攻擊已遭到「擊退」。

稍早社群媒體 上流傳數支影片，片中顧德在一個房間內，四週圍著特種部隊人員。但路透社尚無法證實影片真實性。

今天上午位在幾內亞首都康納克立（Conakry）的總統府附近爆發激烈槍響。有幾名消息人士告訴路透社，前法國外籍兵團軍人頓波雅（Mamady Doumbouya）帶領的一支幾內亞國軍菁英部隊是這場動亂背後主謀。

一名派駐康納克立且不願具名的西方外交官對法新社表示，這場動亂始於幾內亞特種部隊一名高階指揮官遭到免職，引發其他一些受過高度訓練的特種部隊成員叛變並占領總統府。但這番說法無法獲得證實。

起義影片中的軍官戴著太陽眼鏡和紅扁帽，他說，軍方之所以接管政權，原因包括政府運作失調、貪腐及「踐踏公民權利」。

顧德在去年總統大選贏得第2度連任，但選舉結果備受質疑，引發幾內亞政局長期緊張。去年大選前，康納克立東方疑似發生軍方叛變，選前一天幾內亞國軍封鎖通往總統府的道路。

83歲的顧德還曾在2011年躲過一場暗殺攻擊。