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查爾斯前貼身侍從捲醜聞 暫停主持王子基金會

中央社倫敦5日綜合外電報導
英國王儲查爾斯王子的慈善基金會執行長佛西特(左)，因疑似與一名沙烏地阿拉伯商人有利益交換關係，已同意暫停職務。(美聯社)
英國王儲查爾斯王子的慈善基金會執行長佛西特(左)，因疑似與一名沙烏地阿拉伯商人有利益交換關係，已同意暫停職務。(美聯社)

英國媒體日前披露，王儲查爾斯王子的慈善基金會負責人疑似與一名沙烏地阿拉伯商人有利益交換關係。基金會已就此展開調查，這名執行長也暫時停止職務，靜待調查結果出爐。

查爾斯王子的基金會表示，執行長佛西特（Michael Fawcett）已同意暫停職務，等待針對「星期日泰晤士報」（Sunday Times）和「週日郵報」（The Mail on Sunday）報導的內部調查結果出爐。

佛西特曾當過查爾斯的貼身侍從，據說他目前仍與王儲關係密切。

英媒踢爆，佛西特曾居中協調，協助沙烏地商人馬賀福茲（Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz）獲得王室榮銜和英國公民身分。

作為回報，馬賀福茲則捐贈巨款，支持威爾斯親王（The Prince of Wales）查爾斯特別有興趣的修復計畫。

查爾斯的慈善基金會旨在幫助失業者重返工作崗位，並成立小型企業。針對媒體爆料，基金會回應，他們「非常認真看待」相關報導。

基金會也強調，佛西特「完全支持進行中的調查，他也確認，會以各種方式協助調查」。

據報導，佛西特擔任查爾斯的男僕期間，會替查爾斯將牙膏擠在牙刷上，並協助王子穿衣。據傳查爾斯還曾說過：「我可以在幾乎沒有任何人協助的狀況下管理所有事情，但我不能沒有佛西特。」

2003年，佛西特疑因轉售王室不想要的禮物，遭控財務不當行為，但後來洗清嫌疑。查爾斯的慈善機構重組後，他於2018年被任命為基金會負責人。

英國 重組 工作

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