巴基斯坦發生自殺炸彈攻擊 至少3死

巴基斯坦西南部發生一起自殺炸彈攻擊，至少造成3名準軍事人員死亡。(美聯社)

阿富汗 上月落入神學士 組織（Taliban，另譯塔利班）之手，鄰國巴基斯坦的安全部隊攻擊事件也隨之驟增。巴國官員5日表示，當天西南部發生一起自殺炸彈攻擊，至少造成3名準軍事人員死亡。

俾路支省（Baluchistan）首府奎達市（Quetta）警察 局副督察長阿卡拉姆（Azhar Akram）表示，一名摩托車騎士揹著6公斤的炸藥，衝撞一輛邊界警察局（Frontier Constabulary）車輛。

巴基斯坦內政部長阿邁德（Sheikh Rashid Ahmed）說，爆炸案造成3名邊界警察局人員身亡，另有20人受傷。總理伊姆蘭汗（Imran Khan）也在推特上發文譴責這起攻擊事件。

案發後不久，巴基斯坦神學士運動（Tehrik-e-Taliban Pakistan）出面聲稱他們犯下這起攻擊。

上月中阿富汗變天後，原本隸屬阿國神學士的巴基斯坦神學士運動宣布重新效忠神學士。該組織最近亦針對巴國軍隊加強攻勢。

西方國家支持的阿富汗政府垮台，神學士試圖填補權力真空之際，伊斯蘭馬巴德（Islamabad）擔心，巴阿邊界的激進組織攻擊事件將會遽增。

阿富汗神學士先前曾試圖安撫巴基斯坦，稱他們不會允許任何人利用其領土，對巴基斯坦或其他國家發動攻擊。

在俾路支省，分離主義分子已與政府軍交戰數十年之久，惟叛亂規模不大。近年中國也在俾路支省擴大能源與基礎建設相關投資。