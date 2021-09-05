我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

巴基斯坦發生自殺炸彈攻擊 至少3死

中央社奎達市5日綜合外電報導
巴基斯坦西南部發生一起自殺炸彈攻擊，至少造成3名準軍事人員死亡。(美聯社)
巴基斯坦西南部發生一起自殺炸彈攻擊，至少造成3名準軍事人員死亡。(美聯社)

阿富汗上月落入神學士組織（Taliban，另譯塔利班）之手，鄰國巴基斯坦的安全部隊攻擊事件也隨之驟增。巴國官員5日表示，當天西南部發生一起自殺炸彈攻擊，至少造成3名準軍事人員死亡。

俾路支省（Baluchistan）首府奎達市（Quetta）警察局副督察長阿卡拉姆（Azhar Akram）表示，一名摩托車騎士揹著6公斤的炸藥，衝撞一輛邊界警察局（Frontier Constabulary）車輛。

巴基斯坦內政部長阿邁德（Sheikh Rashid Ahmed）說，爆炸案造成3名邊界警察局人員身亡，另有20人受傷。總理伊姆蘭汗（Imran Khan）也在推特上發文譴責這起攻擊事件。

案發後不久，巴基斯坦神學士運動（Tehrik-e-Taliban Pakistan）出面聲稱他們犯下這起攻擊。

上月中阿富汗變天後，原本隸屬阿國神學士的巴基斯坦神學士運動宣布重新效忠神學士。該組織最近亦針對巴國軍隊加強攻勢。

西方國家支持的阿富汗政府垮台，神學士試圖填補權力真空之際，伊斯蘭馬巴德（Islamabad）擔心，巴阿邊界的激進組織攻擊事件將會遽增。

阿富汗神學士先前曾試圖安撫巴基斯坦，稱他們不會允許任何人利用其領土，對巴基斯坦或其他國家發動攻擊。

在俾路支省，分離主義分子已與政府軍交戰數十年之久，惟叛亂規模不大。近年中國也在俾路支省擴大能源與基礎建設相關投資。

神學士 阿富汗 警察

上一則

北野武遭莽漢襲擊砸車 犯案工具曝光民眾嚇壞

下一則

IS攻擊伊拉克警方 據傳13人身亡

延伸閱讀

非政府組織包機援救阿富汗 美議員籲國務院加入

非政府組織包機援救阿富汗 美議員籲國務院加入
密利：阿富汗可能很快就會爆發內戰 恐促使凱達重建

密利：阿富汗可能很快就會爆發內戰 恐促使凱達重建
防神學士「算帳」 Google封鎖阿富汗前政府電郵帳號

防神學士「算帳」 Google封鎖阿富汗前政府電郵帳號
阿富汗婦女上街喊「保障女權」遭神學士暴力驅趕

阿富汗婦女上街喊「保障女權」遭神學士暴力驅趕

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
阿富汗女性在喀布爾街頭遭神學士盤查。(路透)

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

2021-08-28 14:07
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
哈利（左起）和梅根的歐普拉專訪，被傳另有目的。（路透資料照片）

哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈

2021-08-30 03:15
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

2021-08-28 06:05

超人氣

更多 >
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸
梅根踢到大鐵板 米雪兒歐巴馬不信賴她 踢出好友圈？

梅根踢到大鐵板 米雪兒歐巴馬不信賴她 踢出好友圈？

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

水災財產受損 紐約市民怎麼辦？1張圖看中文指南

水災財產受損 紐約市民怎麼辦？1張圖看中文指南