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北野武遭莽漢襲擊砸車 犯案工具曝光民眾嚇壞

記者李姿瑩／綜合報導
北野武遭不明男子襲擊。圖／摘自中日體育
北野武遭不明男子襲擊。圖／摘自中日體育

日本名導北野武4日晚間驚傳遭人襲擊，一名40多歲的男子帶著十字鎬，不分青紅皂白狂砸北野武的座車。北野武當時坐在車上，車子的擋風玻璃被打碎，所幸無人受傷。警方到場後立刻制伏嫌犯，將其以現行犯送辦。

74歲的北野武向來勇於針砭時事，常因口無遮攔引發失言爭議。他對東京奧運的開幕典禮諸多不滿，竟直接在節目上公開吐槽典禮內容沉悶，根本是浪費納稅人的血汗錢，「丟臉死了，我以後都不敢出國了。」當時主持人嘗試幫忙打圓場，北野武也不領情，堅持開幕式令人失望。

北野武的爭議事件一籮筐，先前兀自幫花式滑冰選手羽生結弦「出櫃」，評論道：「他是同性戀吧！」讓節目氣氛為之凍結，也讓羽生結弦的粉絲們氣炸。早年他更曾直接到八卦雜誌總部踢館，率領一大票麻吉痛揍編輯員工，為自己留下暴力前科。

近來日本社會因為疫苗亂象叢生，人心惶惶對政府不信任感遽增。現任日本首相、自民黨總裁菅義偉表明不再連任，讓選舉議題浮上檯面。北野武受邀上TBS政論節目，分享對自民黨總裁選舉的看法，在直播中暢所欲言。沒想到下了節目後，嫌犯埋藏在停車場附近，看準北野武上車後的空檔，上前動手洩憤。

警方事後在嫌犯身上搜出10公分長的尖刀，代表他早已預謀行兇。而嫌犯只承認違反槍枝和刀劍法的罪名，警方還在持續調查他的犯案動機。多家日本媒體包括外媒法新社今天陸續向警視廳探聽調查內幕，但警方拒絕對案件發表任何評論。

雖然北野武本身極具爭議，但日本網友們就事論事，大呼治安亮紅燈，電視台警衛保全形同虛設。TBS電視台位於東京鬧區，嫌犯竟能拿著十字鎬長驅直入，民眾想到就不寒而慄。有網友認為直播節目本來就存在「曝光藝人行蹤」的風險，尤其像北野武這類人物樹大招風，電視台應該更加留意。

日本 東京奧運 羽生結弦

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