我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓特區街頭爆槍案 3死3傷

研究：富國年底前有12億劑疫苗餘裕可轉手

研究：富國年底前有12億劑疫苗餘裕可轉手

中央社／華盛頓4日電
輝瑞/BNT、莫德納新冠疫苗。（路透）
輝瑞/BNT、莫德納新冠疫苗。（路透）

COVID-19疫情衍生全球疫苗取得不均鴻溝。一份最新分析研究顯示，西方富國到今年底前有高達12億劑的額外疫苗可轉手他國，且大多數是輝瑞/BNT、莫德納兩種mRNA疫苗。

據總部設於倫敦的分析公司Airfinity指出，美、英與歐洲國家取得或掌握的COVID-19疫苗數量，既能滿足自身讓80%的12歲以上民眾完整接種、甚至追加施打，也還有不少的量能在全球重新分配。

一份今年稍早對國際COVID-19防疫因應的獨立檢討報告，敦促高所得國家應在2022年中以前，提供20多億劑疫苗給窮國。但Airfinity發現，目前七大工業集團（G7）與歐盟允諾援外10多億劑疫苗，交付出去的量僅不到15%。

Airfinity執行長貝克韓森（Rasmus Bech Hansen）受訪時指出，富國常把國內追加施打與援外看成二擇一，「但我們的數據顯示這是錯誤二分法，他們可以兩者兼顧」。

貝克韓森表示，全球的疫苗出貨量穩定增加，看不出有被打亂的可能。連同中國所需的量，到今年底各類疫苗產能可超過120億劑大關，已超過約110億劑的全球接種所需。

Airfinity分析顯示，西方國家時至今日有約5億劑的量可供重新分配，當中只有一些已捐出；到2022年中，可供重新分配的疫苗量將增至約22億劑。

按Airfinity估算，輝瑞/BNT疫苗約占可供重新分配數量的45%，莫德納（Moderna）約占25%。

此外，隨著各種COVID-19疫苗在各地接種，疫苗間產生的抗體量差異、隨時間而下降的程度也成為話題。

科學家指出，疫苗的功能短期內是誘發抗體，長期則是要催生人體免疫系統記憶（T細胞與記憶B細胞），增強抵抗力，但後者難以像前者可透過實驗室衡量，其實大可不必糾結於哪種疫苗能誘發較多的抗體。

賓夕法尼亞大學免疫學家惠瑞（John Wherry）解釋，疫苗誘發的抗體會隨時間遞減，但免疫系統有不仰賴追加接種的「備援」，打過疫苗後，人體內的記憶B細胞事實上能隨時間而表現更好。

凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）傳染病醫師兼醫學教授卡納戴（David Canaday）說：「隨抗體流失程度，疫苗的防護肯定會有一定程度下滑，但不可能會淪為零防護。」

疫苗 莫德納 輝瑞

上一則

菅義偉、安倍中意黨魁接班人不同調 他想推首位女日相

下一則

日相接班／高市早苗獲足夠支持 可參選自民黨黨魁

延伸閱讀

麥爾斯泰勒確診 不打疫苗網友開罵

麥爾斯泰勒確診 不打疫苗網友開罵
台灣衝第一劑覆蓋率 專家：拿人民健康當賭注

台灣衝第一劑覆蓋率 專家：拿人民健康當賭注
新聞眼／「清零」已不可能 社區廣篩應常態化

新聞眼／「清零」已不可能 社區廣篩應常態化
第2批BNT傳8日到貨 波蘭捐贈40萬劑AZ運抵

第2批BNT傳8日到貨 波蘭捐贈40萬劑AZ運抵

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
阿富汗女性在喀布爾街頭遭神學士盤查。(路透)

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

2021-08-28 14:07
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
哈利（左起）和梅根的歐普拉專訪，被傳另有目的。（路透資料照片）

哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈

2021-08-30 03:15
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

2021-08-28 06:05

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸