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紐西蘭超市恐攻 歹徒支持伊斯蘭國、曾入獄3年

紐西蘭發生恐攻 總理：本月完成反恐新立法

中央社威靈頓4日綜合外電報導
紐西蘭第一大城奧克蘭3日發生親伊斯蘭國（IS）恐怖分子於超市持刀砍傷7人案件。總理阿爾登4日矢言，本月內將完成新的反恐法規立法工作。美聯社
紐西蘭第一大城奧克蘭3日發生親伊斯蘭國（IS）恐怖分子於超市持刀砍傷7人案件。總理阿爾登4日矢言，本月內將完成新的反恐法規立法工作。美聯社

紐西蘭第一大城奧克蘭3日發生1名親伊斯蘭國（IS）恐怖分子於超市持刀砍傷7人案件。總理阿爾登4日矢言，本月內將完成新的反恐法規立法工作

阿爾登（Jacinda Ardern）在記者會上宣布，「我承諾，一旦國會復會，我們就會盡快完成相關工作，也就是盡快通過（反恐）法律，最晚不會超過本月底。」

紐西蘭的「反恐法案」（The Counter Terror Legislation Bill）關閉了以往備受批評的法律漏洞，將恐攻相關計畫與準備列入犯罪行為。

犯下奧克蘭超市恐攻案的32歲斯里蘭卡籍兇嫌曾遭紐國定罪並監禁3年。他於7月出獄，3日又在奧克蘭近郊紐林恩（New Lynn）的Countdown超市持刀刺傷7人，隨即遭警方擊斃。

阿爾登稍早表示，該名兇嫌懷有伊斯蘭國（IS）思想，也是當局監視對象，但據紐國法律，已無法繼續關押他。

據阿爾登的說法，該男於2011年持學生簽證入境紐國。2016年，他在臉書（Facebook）上對宣揚暴力極端主義影片與激進言論表示支持，因而遭警方盯上。

隔年5月，他企圖前往敘利亞途中，在奧克蘭機場被捕。此後警方在他的住所發現違禁出版品和刀械，他在被捕後獲保釋。2018年8月，該名男子又因購買刀械入獄。今年7月獲釋後，警方仍持續監視他。

奧克蘭 工作 學生簽證

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