紐西蘭超市恐攻 歹徒支持伊斯蘭國、曾入獄3年

在超市持刀見人就捅的恐攻歹徒是現年32歲的薩姆蘇丁（Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen）。他曾因上傳恐怖組織伊斯蘭國（IS）訊息和影像入獄3年。(美聯社)

紐西蘭當局今天證實，昨天在超市持刀見人就捅的恐攻歹徒，曾因上傳恐怖組織伊斯蘭國（IS）訊息和影像入獄3年，之後獲釋交付清真寺看管，卻仍釀成不幸。

美聯社報導，自7月起長達53天，警方緊盯著這男子的一舉一動，這個日以繼夜的監視動員約30名員警，他們的擔憂在昨天發生，當時這個男子走進奧克蘭 一家超市，從商品貨架上抄了一把殺雞刀並見人就捅而傷及5人，其中3人傷勢嚴重。

紐西蘭官員今天證實，歹徒就是現年32歲的薩姆蘇丁（Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen）。

警方指出，當時監控薩姆蘇丁的員警就在超市外，當他們看到購物民眾四散奔逃並驚聲尖叫，隨即採取行動，並且在薩姆蘇丁展開恐攻後數分鐘內，開槍擊中他的頭部。

紐西蘭當局表示，斯里蘭卡裔的薩姆蘇丁10年前22歲時持學生簽證 來到紐西蘭，他首次被警方盯上是在2016年，當時薩姆蘇丁開始在臉書上傳支持恐攻與暴力極端主義的訊息。

警方曾兩度逮捕他，但是薩姆蘇丁依然故我。2017年，警方在奧克蘭機場 逮捕他。當局說，他當時打算前往敘利亞，極有可能去投效伊斯蘭國（IS），警方搜索發現他持有一把獵刀及若干文宣，隨後他獲得保釋。2018年，他又買了把刀，而且警方起出兩則伊斯蘭國影音。

俯首認罪且不得交保後，薩姆蘇丁在監牢裡服刑3年，今年5月薩姆蘇丁再度被指控，陪審團裁定他持有兩部違禁影音的罪名成立，這兩部影音均呈現伊斯蘭國的影像，包括伊斯蘭國的旗幟，以及頭戴黑色巴拉克拉瓦帽，手持半自動武器的男子。

法院公布的報告也警告，薩姆蘇丁具有在社區施暴的動機及手段，並且構成高風險，報告指出，此人態度極端，獨來獨往與世隔絕，而且自覺高人一等。

但是法官還是決定釋放他，並判處他在奧克蘭的一處清真寺監外看管一年，寺方有位牧長表明，在薩姆蘇丁監外看管一年期間，願意幫助並協助他。

兩個月後，他從他居住的奧克蘭郊區格倫伊甸（Glen Eden）一座清真寺，搭火車前往紐林恩（New Lynn）的Countdown超市，警方保持一段距離尾隨他，薩姆蘇丁推著購物車在超市猶如一般購物民眾閒逛約莫10分鐘。

大約下午2點40分，薩姆蘇丁突然大喊「真主至大」，並開始隨機捅人，購物民眾四散奔逃又驚聲尖叫，重現震驚紐西蘭的恐怖攻擊。