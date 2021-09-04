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誰接黨魁？菅義偉力挺河野 安倍屬意高市

編譯李京倫／綜合報導
五十八歲的河野太郎勇於革新。（歐新社）
五十八歲的河野太郎勇於革新。（歐新社）

日本首相、自民黨黨魁菅義偉3日表明不再爭取連任後，有意接棒的人選紛紛浮上檯面。日本電視台報導，菅義偉對周邊人士表示，有意支持行政改革大臣兼新冠疫苗擔當大臣河野太郎，前首相安倍晉三則有意支持前總務大臣高市早苗成為日本第一位女首相。

河野在黨內派閥屬於麻生派，原本去年就有意參選黨魁，但被麻生派會長、副首相麻生太郎勸退。不過，麻生這次跟身旁人士說，自民黨目前情勢嚴峻，多人參選進行政策辯論會比較好，表達出同意河野參選的想法。

72歲的菅義偉和58歲的河野太郎，選區都在神奈川縣，兩人都認為日本官僚文化問題嚴重，菅義偉借重河野勇於革新的作風，克服新冠疫苗等方面的繁文縟節。

河野3日說：「抗疫工作不只跟疫苗有關，還牽涉到必要的改革。」

日本TBS電視台報導，安倍一直力挺菅義偉連任自民黨黨魁，但由於菅義偉已決定不競選連任，安倍有意轉為支持高市早苗。

高市在安倍擔任首相期間，曾任自民黨政調會長及總務大臣等要職。66歲的安倍跟60歲的高市同是自民黨內保守派團體「保守團結之會」顧問，兩人的政治理念十分相近，都是極端保守派，都認為修改日本和平憲法是優先要務。高市曾說，如果當選首相，她將繼續參拜靖國神社。

高市在黨內曾隸屬細田派，但目前未參與任何派閥。細田派是自民黨內最大派閥，動向備受關注。高市若能獲得細田派相挺，參選條件之一的20名議員推薦應該不成問題。

高市3日受訪時說，參選意願沒有改變，希望能獲得多方人士支持。

另外，很早表態參選的前外相岸田文雄，提出擴大PCR檢測、更積極追蹤接觸史、建立公衛危機管理機構並推動數位疫苗接種證明。這些都是菅義偉未能成功之處。

岸田近日曾針對菅義偉不擅與民眾溝通政策的缺點發表評論說：「許多民眾認為政府沒有好好解釋抗疫政策，而且對疫情太樂觀，我會嚴謹解釋政策，說明決策過程和政策必要性，好讓民眾了解配合。」

六十歲的高市早苗爭取成為日本第一位女首相。（路透）
六十歲的高市早苗爭取成為日本第一位女首相。（路透）

菅義偉 日本 疫苗

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