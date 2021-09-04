男子持刀發動恐攻後 紐西蘭連鎖超市停售利刃

圖為刀刃示意圖。（Ingimage）

紐西蘭第一大城奧克蘭 昨天傳出恐怖攻擊，一名親伊斯蘭國（IS）恐怖分子於超市持刀砍傷6人；紐西蘭兩大超市集團今天宣布，暫時把所有剪刀和利刃等貨品下架。

事發地點為奧克蘭近郊紐林恩（New Lynn）的Countdown超市。一名懷有伊斯蘭國思想的男子昨天下午現身超市後，持刀砍傷6名正在購物的顧客。這名男子隨後遭當時正在監控他的警員開槍擊 斃。

紐西蘭廣播公司（RNZ）今天報導，當地兩大超市集團Countdown和Foodstuffs分別宣布，旗下全部超市暫時停售所有剪刀和利刃。

Countdown發言人漢尼芬（Kiri Hannifin）在一份文字聲明指出，集團正考慮日後是否還要出售有關貨品。

漢尼芬強調，把有關貨品下架舉動並非針對顧客，而是保障員工安全。他解釋，特別考慮昨天發生的事件，集團「希望員工感到安全」。

Foodstuffs集團今天也宣布，集團旗下的Pak 'n Save、New World和Four Square多個不同系列連鎖超市，也正在把所有利刃下架。

Foodstuffs集團發布聲明指出，為顧及顧客和員工安全，集團將會「花一些時間」評估下一步做法。