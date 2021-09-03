我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

拜登簽署行政命令 6個月內解密911檔案

未獲最終註冊 巴西不建議追加接種科興疫苗

中央社／聖保羅3日電
圖為中國科興控股生物技術有限公司與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所合作研發的新冠疫苗CoronaVac。（路透）
圖為中國科興控股生物技術有限公司與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所合作研發的新冠疫苗CoronaVac。（路透）

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）今天表示，直到COVID-19疫苗CoronaVac在國家衛生監測局（Anvisa）獲得最終產品註冊前，衛生部不建議使用此疫苗作為追加劑。

衛生部建議從15日起對70歲以上長者和免疫系統衰弱者施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑，優先使用輝瑞/ BioNTech（Pfizer）疫苗。

儘管衛生部這樣建議，各州政府仍有自主權制定疫苗接種戰略，使得巴西全國免疫計畫的這一新階段引發討論混打疫苗。

目前只有輝瑞和阿斯特捷利康/牛津（AZ）疫苗獲得國家衛生監測局的最終產品註冊，只有輝瑞疫苗擁有在青少年中使用的最終授權。

中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的CoronaVac和嬌生集團（Johnson & Johnson）的楊森（Janssen）疫苗只獲得緊急使用授權。

奎洛加表示，衛生部不是針對CoronaVac，而是為了民眾安全，任何未獲國家衛生監測局最終產品註冊的疫苗，都不能作為追加劑，但衛生部的技術聲明卻指出「楊森疫苗可作為追加劑使用。」

奎洛加強調，衛生部建議使用輝瑞疫苗作為追加劑是純粹技術性的決定，如有必要，衛生部將購買更多劑量，在年底前為所有成年人完成疫苗接種。

目前已有6個州的首府開始施打第3劑COVID-19疫苗。聖保羅市將從6日開始為60歲以上長者和18歲以上免疫抑制患者追加接種，從90歲以上開始，依次往下。

聖保羅市衛生局長阿帕雷西多（Edson Aparecido）今天表示，衛生部的技術聲明建議優先使用輝瑞、AZ和楊森疫苗作為追加劑，但並沒有禁止使用CoronaVac，因此聖保羅市也將使用CoronaVac。

阿帕雷西多指出，聖保羅州和市衛生當局的技術員決定使用接種站現有的所有疫苗為民眾接種，目前CoronaVac、輝瑞和AZ多用於第2劑，而衛生部從15日起將集中配發輝瑞疫苗，聖保羅市將無可避免地優先使用輝瑞疫苗作為追加劑。

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）表示，還沒有證據顯示60歲以下者接種CoronaVac或任何其他COVID-19疫苗失去保護效力，目前只建議對60歲以上長者施打追加劑。

克福里說明，無論前2劑使用何種疫苗，有嚴重免疫問題的人都需要第3劑提高保護力；而經過6個月後，年長者因免疫系統老化，也會失去保護力，需要追加劑，目前輝瑞似乎是可以引起較高中和抗體反應的疫苗。

疫苗 輝瑞 中國

上一則

為救電動代步車失控落水身障女兒 英86歲父溺斃身亡

延伸閱讀

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
防突破性感染 新加坡將為高風險族群打第3劑疫苗

防突破性感染 新加坡將為高風險族群打第3劑疫苗
秋冬前不完成80%疫苗接種 後果將很嚴重

秋冬前不完成80%疫苗接種 後果將很嚴重
反疫苗人士群聚抗議、擾醫護 喬州接種站關閉

反疫苗人士群聚抗議、擾醫護 喬州接種站關閉

熱門新聞

現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

2021-08-28 06:05
阿富汗女性在喀布爾街頭遭神學士盤查。(路透)

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

2021-08-28 14:07
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
英國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。美聯社

BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

2021-08-27 14:13
麗柏拉塔小孩一出生就是畸形兒，甚至罹患什麼病都不知道，希望能透過募資讓他出國治療。 （影片截圖）

生下「畸形兒」父冷血拋棄妻小：妳可以殺死這惡魔之子

2021-08-27 22:10
哈利（左起）和梅根的歐普拉專訪，被傳另有目的。（路透資料照片）

哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈

2021-08-30 03:15

超人氣

更多 >
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重
大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍
大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線
不是加州 美首位新冠逝者在堪州 78歲婦無旅遊史

不是加州 美首位新冠逝者在堪州 78歲婦無旅遊史