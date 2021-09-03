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義大利無人機廠商涉嫌違法賣給中資 警調查搜索

中央社羅馬2日綜合外電報導

義大利警方今天表示，供應義國特種部隊高科技無人機的義大利廠商阿爾卑飛機公司涉嫌非法出售給中國，而遭到搜索，警方已將6名經理人通報檢方，其中3人為中國籍。

英國國家廣播公司（BBC）和英國「泰晤士報」（The Times）報導，總部在義北城市波德諾（Pordenone）的阿爾卑飛機公司（Alpi Aviation）2018年被一家香港公司以市值90倍價格買下75%股份，引發義大利調查人員注意。

這家義大利公司生產的軍用級無人機供應北大西洋公約組織（NATO）。經過義國金融犯罪警察長期調查後，已向檢方通報6名經理人涉嫌違法，包含3名中國人和3名義大利人。

義大利稅務警察在聲明中指出，他們調查買下阿爾卑的香港公司，發現這家企業背後有複雜且不透明的交叉持股網絡，牽涉15家中國企業掩護其真正所有者，最後追蹤到真正買家是「2家重要的中華人民共和國國有企業」。

義大利警方金融犯罪小組認為，這起收購案可能已違反義大利禁止或限制將戰略資產出售給外國投資人的法律，這類資產涵蓋國防、國家安全及基礎設施。

義大利警方還說，阿爾卑公司正在進行將無人機製造工作轉移到中國科技業重鎮無錫市。而入股阿爾卑的香港公司，純粹只是想要取得專業知識和製造技術並轉移到中國。

義大利 中國 香港

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