日皇德仁搬新家 皇位繼承象徵物劍璽也遷移

2020年12月21日，日皇德仁（中）在赤坂御所與皇后雅子（左）和女兒愛子（右）聊天。（路透）

日本 掌管皇室事務的宮內廳今天表示，日皇德仁全家將從目前居住的赤坂御所（寓所）搬遷到皇居御所，搬家作業從本月6日起進行，約需10天時間。

日本放送協會（NHK）報導，前年5月繼位為天皇的德仁將與皇后雅子、女兒愛子從現居的赤坂御所搬至皇居（皇宮）御所，搬家作業於本月6日起到15日之間進行。這段期間，日皇德仁全家暫時居住在皇宮的宮殿。

皇宮宮殿是作為重要儀式、皇室活動等所用，並非為日皇或皇族居住所設。宮內廳原本考慮安排日皇德仁全家暫時居住在位於櫪木縣的那須寓所，但日皇德仁認為在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 期間，不希望跨縣市移動造成勞師動眾或不利防疫 的情況，因此婉拒。

宮內廳研議的結果，採取罕見的措施，安排日皇德仁全家暫住宮殿。本月6日起，日皇全家將暫時住進宮殿，象徵皇位繼承的劍、璽（勾玉）6日也將從赤坂御所移至皇宮。

日皇全家預計本月15日正式住進皇宮的新居。新居是原本上皇明仁伉儷的住所「舊吹上仙洞御所」，耗資8億7000萬日圓（約800萬美元）進行為期約一年的裝潢改建工程，於6月完工。