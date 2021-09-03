歐盟：將與神學士接觸 不代表承認政權

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell，圖）今天表示，為協助阿富汗人民，歐盟將必須與神學士接觸，但這不代表承認其政權。美聯社

歐盟 外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，為協助阿富汗 人民，歐盟將必須與神學士 （Taliban，另譯塔利班）接觸，但這不代表承認其政權。

歐盟27成員國外長今天在斯洛維尼亞舉行非正式會議，會後波瑞爾表示，今天討論集中在阿富汗情勢，這是最緊迫的優先事項，阿富汗的未來是關鍵問題，將會影響歐洲安全。

波瑞爾說明會議結論，表示為協助阿富汗人民，歐盟將不得不與阿富汗新政府接觸，但這並不代表承認神學士政權，只是因行動所需的接觸。而且這種接觸將視神學士政府的行為及是否遵守承諾而調整。

他提出歐盟與神學士增加接觸的5個基準，包括神學士不向其他國家輸出恐怖主義、尊重人權及法治、成立包容性政府、接納人道主義援助物資及履行承諾，以及讓希望離開阿富汗的外國國民和處於險境之中的阿富汗人離開。

波瑞爾強調這是歐盟與神學士接觸的準則，可能有些人會說神學士不會滿足要求，但國際社會正密切關注。

此外，歐盟擔心阿富汗將有大批難民前往歐洲，為此，歐盟將啟動一個與阿富汗鄰國合作的政治平台，這個政治平台將管理來自阿富汗的人口流動等問題，並防止恐怖主義蔓延、打擊販毒和人口走私等。