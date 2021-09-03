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反西方大將 伊朗原武裝部隊參謀總長染疫過世

中央社德黑蘭3日綜合外電報導
當地媒體今天報導，伊朗前武裝部隊參謀總長費羅薩巴迪（Hassan Firouzabadi，圖）因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，享壽70歲。Getty Images
當地媒體今天報導，伊朗前武裝部隊參謀總長費羅薩巴迪（Hassan Firouzabadi，圖）因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，享壽70歲。Getty Images

當地媒體今天報導，伊朗前武裝部隊參謀總長費羅薩巴迪（Hassan Firouzabadi）因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，享壽70歲。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官沙拉米（Hossein Salami）在革命衛隊新聞網站「賽帕新聞」（Sepahnews）發表聲明，讚揚費羅薩巴迪「不斷努力」捍衛「伊朗伊斯蘭共和國的神聖體制」。

費羅薩巴迪受過醫生訓練，在1980到1988年兩伊戰爭期間，曾參加伊斯蘭志願民兵組織巴斯基（Basij）。他指控過西方國家利用蜥蜴監視伊朗，引發爭議。

費羅薩巴迪曾任行政職務，接著迅速獲得提拔，1989年9月伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）任命他為武裝部隊參謀總長，他擔任這個職位直到2016年。

伊朗武裝部隊參謀總長有管理正規軍和伊斯蘭革命衛隊的權力，因此，伊朗提供伊拉克和敘利亞軍事援助以對抗伊斯蘭國（IS）等聖戰組織，費羅薩巴迪都是主要設計人之一。

伊朗武裝部隊參謀總長一職後來由巴格瑞（Mohammad Hossein Bagheri）接替，費羅薩巴迪則擔任哈米尼的軍事顧問直到去世。

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