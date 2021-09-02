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印度空汙多嚴重？5.2億人平均壽命「減少9年」

編譯張君堯／即時報導
一項新的研究表明，印度的空氣污染非常嚴重，甚至「可能會使該國數億人的預期壽命減少多達9年」。(Getty Images)
一項新的研究表明，印度的空氣污染非常嚴重，甚至「可能會使該國數億人的預期壽命減少多達9年」。(Getty Images)

一項新的研究表明，印度的空氣污染非常嚴重，甚至「可能會使該國數億人的預期壽命減少多達9年」。

根據美國芝加哥大學能源政策研究所（EPIC）1日發布的報告指出，印度13億國民的年平均污染水平超過了世界衛生組織（WHO）設定的指導方針。

印度政府曾於2019年宣布了一項「全國清潔空氣運動」，旨在2024年將空氣中的顆粒物汙染減少多達30%，但在過去幾年中污染只變得更糟，該研究稱「印度首都德里也受到高度污染」，同時如果污染減少到符合世界衛生組織的指導方針，德里居民的壽命最多可以延長10年，如果污染達到印度的國家標準，則最多可以延長7年」。

根據這項研究，目前的空氣污染可能會縮短40%、大約5.2億印度人的預期壽命。

印度長期以來一直都有霧霾問題，從交通擁堵的市中心、大量的車輛污染、工業廢物，再到因農作物燃燒造成污染等。此外，報告還稱持續污染的背後有包括大規模工業化、能源需求和化石燃料使用量飆升等因素。

根據「IQAir AirVisual」的年度全球排名，2019年全球30個空氣污染最嚴重的城市中就有21個在印度，當年污染最嚴重的城市的顆粒物汙染水平是美國環境保護署認定「健康」的九倍之多。同時污染還是一個超越印度的區域性問題，包括巴基斯坦、印度、尼泊爾和孟加拉一直位列全球污染最嚴重的5個國家之列，這些國家居民也容易受到預期壽命縮短的影響。

印度 美國 哥大

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