氣候變遷致天災暴增 半世紀來平均每日奪逾百命

颶風艾達8月30日侵襲美國路易斯安那州，嚴重淹水。聯合國世界氣象組織1日表示，氣候變遷導致洪災等天災數量過去50年來增加五倍。（美聯社）

聯合國世界氣象組織1日指出，氣候變遷 導致洪災 與熱浪等天災數量在過去50年來增加5倍，造成超過200萬人喪生，平均每天奪去115人的性命，總損失則高達3.64兆美元。

世界氣象組織（WMO）表示，這份聚焦1970至2019年的報告，是有史以來針對極端水文與氣象造成死亡與經濟損失的最全面調查。

報告調查了這段期間發生過的1萬1千餘次災難，包括衣索比亞1983年大旱災與2005年卡翠納颶風侵襲美國 等大災難。前者是最致命的單一事件，共造成30萬人喪生；後者則是代價最高昂的災難，帶來超過1,636億美元損失。

WMO秘書長塔拉斯說：「極端天氣與致災性降水數量正在增加，而且因為氣候變遷，在世界許多地方都會日益頻繁與嚴峻」。

WMO發現，過去半世紀以來，與極端天氣、氣候與降水有關的災難平均每天都會發生，一天可造成115人喪生以及2.02億美元損失。其中超過91%的罹難者是在發展中國家。

報告發現，這段期間內，旱災是奪取人類性命的最大元凶，導致約65萬人喪生，風暴造成超過57萬7千人死亡。與此同時，洪災導致近5萬9千人罹難，極端氣溫則導致將近5萬6千人喪命。

不過比較正面的是，在災害損失與頻率激增的同時，每年的死亡人數也從1970年代的超過5萬人，降至2010年代的約1萬8千人，顯示更良好的防災計畫有所回報。

塔拉斯說：「複合性災害預警系統的改善，大幅減少死亡率。」然而，ＷＭ193個成員國中，只有半數有預警系統。

WMO希望這份提供每個區域詳細剖析的報告，能被用來協助政府發展保護人民的政策。但這份報告也警告各國的天氣與水文觀察系統存在「嚴重差距」，特別是在非洲、部分拉丁美洲，以及太平洋及加勒比海島國，使得預警準確性大打折扣。