Delta肆虐迎開學 以色列逾1成學生被迫待在家

一名以色列女童在上學首日，展示她的新冠抗體檢測。(美聯社)

在傳染力極強的Delta變異株使國內COVID-19確診數激增之際，以色列 今天展開新學年，但當局指出，從幼稚園到高中應就學的240萬名學生中，有25萬人於開學首日被迫待在家。

教育部發言人告訴法新社，待在家裡的學生中，有約9萬人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或正在進行隔離，另有15萬人不是身處疫情 嚴峻城市，就是被編進因疫苗 施打率過低而未開課的班級。

以色列已開始為12歲（含）以上國民施打疫苗，且避免開放學生接種率不及70%的高中班級。

以色列衛生當局昨天證實，國內新增1萬947起確診病例，創下單日新高。

然而，總理班奈特（ Naftali Bennett）捍衛政府在確診數激增之際仍決定開學的決定，他表示，想避免採取使孩子及其父母待在家裡的措施。

他在以色列南部城市耶魯漢姆（Yeruham）一間學校表示：「我們今年了解到還有一件重要的事情，那就是生計，確保所有以色列人即使在COVID-19疫情期間，也能工作並過像樣的生活，因為這是一件神聖的事。」

以色列在今天重啟學校前夕，對12歲以下兒童進行了數以十萬計次的血清學檢測，以確定他們在感染COVID-19後是否產生了抗體保護力。

目前以色列930萬人口中，約有60%的人已完整接種2劑疫苗，包含80%的成年人。