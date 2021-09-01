世衛組織添監控名單 新變種病毒株Mu是什麼
世界衛生組織（WHO）今天表示正在監控新變種病毒株Mu。世衛目前辨識出4種COVID-19高關注變異株，包括Alpha與Delta，認為可能使疫情惡化，另有5個變種需要監控。
新監控的Mu變異株是所謂「需留意變異株」（variant of interest），今年初首度在哥倫比亞發現，在南美與歐洲也有零星疫情通報。不過，專家表示，Mu變異株不像具高度傳染力的Delta變異株。
儘管Mu變異株僅占全球病例的一小部分，科學家仍在研究它是否具有「免疫逃脫特性」。
● 什麼是Mu變異株？
Mu變異株又被稱為B.1.621，1月間首度在哥倫比亞發現，是世衛列出5種「需留意變異株」之一。
這代表雖然世衛認為它值得特別監控，但不至於像Alpha和Delta變異株造成這麼多麻煩。後兩者因為傳染性增強，被列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC）。
Mu變異株的加入，是6月Lambda變異株被添入名單以來，「需留意變異株」再次增加成員。
根據世衛最新的流行病學報告，Mu變異株被列為需留意變異株，是因為「Mu變種有一系列的變異，顯示可能具有免疫逃脫特性」，需要進一步研究。
昆士蘭大學馬特衛生中心的傳染性疾病防治專家葛里芬（Paul Griffin）表示，衛生專家一直在留意「逃脫變異株」。這些變異株可能透過病毒的棘狀蛋白（spike protein，S蛋白）突變，更容易感染已經接種疫苗者。
他表示：「如果棘狀蛋白發生重大變化，疫苗很可能會效果不佳。」
世衛強調，需要更多研究來了解Mu變異株的影響，但葛里芬表示，目前還沒有證據顯示Mu符合逃逸變異株的特性。
根據世衛組織，自從首次發現後，Mu變異株在全球的盛行率事實上已經下降，然而「在哥倫比亞（39%）和厄瓜多（13%）的盛行率持續上升」。
Mu變異株占全球所有COVID-19感染案例的不到0.1%，但美國和歐洲部分地區也傳出案例。
● Mu變異株會對疫苗帶來什麼影響？
世衛的流行病學報告指出，初步數據顯示Mu變異株似乎對抗體更有抵抗力。不過葛里芬表示，實驗數據不能完全呈現人體免疫力在現實世界的運作情況。
● 世衛組織目前共監控哪些變種病毒？
世衛組織目前辨識出4種「高關注變異株」，包括目前在193個國家現蹤的Alpha，以及在170國出現的Delta。另有包括Mu在內的5個「需留意變異株」。
5個需留意變異株：
Eta變異株，2020年12月首次在多國發現。
Iota變異株，2020年11月首次在美國發現。
Kappa變異株，2020年10月首次在印度發現。
Lambda變異株，2020年12月首次在祕魯發現。
Mu變異株，2021年1月首次在哥倫比亞發現。
4個高關注變異株，被認為有可能使疫情惡化：
Alpha變異株，2020年9月首次在英國發現。
Beta變異株，2020年5月首次在南非發現。
Gamma變異株，2020年11月首次在巴西發現。
Delta變異株，2020年10月首次在印度發現。
SARS-CoV-2是造成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新型冠狀病毒，隨著時間推移，SARS-CoV-2變種病毒數量預期會增加，因為病毒傳播越廣，變異的機會就越多。
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