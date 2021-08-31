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印度病毒致「神祕高燒」引恐慌 至少50死、多為孩童

編譯張君堯／綜合報導
一個多星期以來，印度北部一些地區的孩子一直受到「神祕高燒」影響，其中許多人出現關節疼痛、頭痛、脫水和噁心、甚至是皮疹遍布腿部和手臂等症狀。（路透）
一個多星期以來，印度北部一些地區的孩子一直受到「神祕高燒」影響，其中許多人出現關節疼痛、頭痛、脫水和噁心、甚至是皮疹遍布腿部和手臂等症狀。（路透）

一個多星期以來，印度北部一些地區的孩子一直受到「神祕高燒」影響，其中許多人出現關節疼痛、頭痛、脫水和噁心、甚至是皮疹遍布腿部和手臂等症狀。

根據報導，在印度東部的六個地區，至少有50人、主要是兒童死於這類型的發燒，更有數百人被送往醫院。這無疑是印度正看似從第二波新冠疫情中緩慢復甦之際的另一波打擊，目前已經引發一連串恐慌，當地媒體紛紛將其稱為「神祕高燒」。

目前包括阿格拉（Agra）、馬圖拉（Mathura）、邁普里（Mainpuri）、埃塔（Etah）、卡斯甘吉（Kasganj）和菲羅扎巴德（Firozabad）等地皆受到影響，醫生認為這可能是一種由蚊子傳播的登革熱病毒，並透露許多患者被送往醫院時血小板減少，這症狀與登革熱非常類似。

菲羅扎巴德地區最高級衛生官員庫爾什雷斯塔（Neeta Kulshrestha）表示「醫院裡的病人、尤其是兒童死得很快，過去一周該地區有40人死亡，其中包括32名兒童」。

目前需要更多的調查和基因分析才能揭示「神秘高燒」是由登革熱還是其他疾病引發的，意味著當地診所和醫院需要收集發燒患者的樣本並將其送往實驗室進行基因測試，此外，也沒有關於這些發燒如何開始和發展的明確記錄。

若發燒原因僅僅是登革熱，這表明政府的滅蚊計畫基本上是失敗的，一位不願透露姓名的印度病毒學家也強調「如果我們不進行適當和定期的調查，很多事情將繼續成為謎團」。

印度 疫情

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