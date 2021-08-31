14萬人求放生路無效 英國羊駝染牛結核病 遭安樂死

羊駝主人麥唐納極力奔走希望能讓「吉羅尼摩」免於安樂死，但仍無力回天。(美聯社)

儘管民眾強烈抗議，英國 一隻名為「吉羅尼摩」（Geronimo）的8歲羊駝在被檢測 出牛結核病陽性反應兩次後，遭當局以控制病菌傳播為由執行安樂死。

一段影片顯示，身穿藍色工作服、戴著口罩和護目鏡的獸醫人員在警察 的後援下，抵達英格蘭西部一座農場，將「吉羅尼摩」帶走。

「吉羅尼摩」遭下令撲殺後，主人麥唐納（Helen Macdonald）懇求英國首相強生（Boris Johnson）和妻子凱莉（Carrie Johnson）開恩，抗議者也在近幾周來到麥唐納的農場，保護羊駝免於行刑人之手。

影片來源：YouTube GBNews

此外，有超過14萬人簽署請願書，呼籲放「吉羅尼摩」一條生路。

英國環境、食品暨鄉村事務部（Department for Environment, Food & Rural Affairs）在聲明中指出：「受感染的動物已被移出處所並由動植物衛生局（APHA）人員執行安樂死，這是控制牛結核病傳播的必要措施。」

牛結核病是一種好發於牛隻的慢性細菌疾病，有時會影響其他哺乳類動物，且人類可能因攝取未經殺菌的牛奶而染上這種病。

麥唐納是一名獸醫護士，她表示「吉羅尼摩」從紐西蘭被帶到英國時牛結核病檢測呈陰性反應，她認為政府的診斷結果是偽陽性，且已花費數以千計英鎊在拯救「吉羅尼摩」的官司上。

強生的發言人對此表示，失去動物者必定感到很哀傷。