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研發便宜霍亂疫苗 女科學家獲菲律賓麥格塞塞獎

中央社馬尼拉31日綜合外電報導
研發便宜口服霍亂疫苗的孟加拉女科學家奎德里（Firdausi Qadri）獲得菲律賓「麥格塞塞獎」。截自YouTube/Fondation L'Oreal畫面
研發便宜口服霍亂疫苗的孟加拉女科學家奎德里（Firdausi Qadri）獲得菲律賓「麥格塞塞獎」。截自YouTube/Fondation L'Oreal畫面

有亞洲諾貝爾獎美譽的菲律賓「麥格塞塞獎」（Ramon Magsaysay Award）宣布今年得獎人名單，研發便宜口服霍亂疫苗的孟加拉女科學家奎德里（Firdausi Qadri）等5組獲獎。

法新社報導，70歲的奎德里因為「畢生投入科學專業」，以及「對疫苗研發的不懈貢獻」而獲獎。

麥格塞塞獎基金會聲明，奎德里在孟加拉首都達卡（Dhaka）的「腹瀉疾病研究國際中心」服務，在開發低廉霍亂與傷寒疫苗的過程中扮演「關鍵角色」。

奎德里也因為近年來帶頭在孟加拉東南部科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的洛興雅難民營推動疫苗接種，避免霍亂疫情爆發而受讚譽。

奎德里在基金會公開的錄影訊息中說：「我受寵若驚，高興的同時感到謙卑。」

麥格塞塞獎創立於1957年，頒發給應對發展問題的個人與團體。去年因為疫情停辦，今年以線上方式頒獎。

64歲的巴基斯坦社會企業家薩其布（Muhammad Amjad Saqib）因為成立Akhuwat微型金融機構，為數百萬貧窮家庭提供無息貸款而獲獎。這個機構於20年前成立，已經成長為巴基斯坦最大的微型金融機構。

53歲的菲律賓漁民巴倫（Roberto Ballon）因為協助菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）「瀕死的漁業起死回生」獲獎。

在政府協助下，巴倫與其他漁民在2015年種植面積高達500公頃的紅樹林，振興漁業與生活品質。

其他獲獎人還有創辦菲律賓NGO組織CFSI，救助難民與天災受害者，協助童兵重返校園的美國人穆西（Steven Muncy）；以及關心人權、社會正義與環境議題的印尼紀錄片製作公司Watchdoc。

疫苗 疫情 諾貝爾獎

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