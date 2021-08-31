美氣候特使柯瑞訪日 兩國同意聯合促中降低碳排

美國氣候特使柯瑞(左)與日相菅義偉會面。(美聯社)

日本 外務大臣茂木敏充今天與美國氣候特使柯瑞 （John Kerry）進行高層級會談後表示，日、美兩國同意敦促中國 進一步降低碳排放量。

茂木敏充與柯瑞在東京會面後，於媒體簡報會中表示：「我們討論了雙方合作，以致力減少中國等主要排放國的碳排放量。」

茂木敏充說：「中國是全世界最大的二氧化碳排放國，同時也是世界第二大經濟體…我們呼籲他們履行與其地位相應的責任，這點相當重要。」

日本政府在聲明中指出，柯瑞之後也與日本首相菅義偉會面約15分鐘，「雙邊皆同意在美日氣候夥伴關係框架下，繼續合作推動世界減碳」。

柯瑞出訪日本後，接著計畫訪中，將在天津與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。

柯瑞在「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）舉行前，於日本推動國際社會就氣候議題上採取行動。

這場會議將於11月1日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場，是自2015年通過「巴黎協定」的「聯合國氣候變化綱要公約第21次締約方會議」（COP21）以來，規模最大的聯合國氣候高峰會。

「巴黎協定」締約國希望能將全球平均氣溫升幅控制在攝氏2度以內，理想目標是在2050年前將升幅限制在趨近攝氏1.5度以內。

近幾個月，日本宣布了一系列雄心蓬勃的新碳排目標。菅義偉為日本實現碳中和設下的期限為2050年，比中國的2060年目標早了10年。

他也在今年稍早表示，日本打算於2030年前使碳排量較2013年減少46%，超過先前所承諾減排量。