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印度疫苗產能增加 數個月內有望恢復出口

中央社新德里30日綜合外電報導
疫苗代工大國印度COVID-19疫苗產能增加，數個月內有望恢復疫苗出口。圖為阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)疫苗。(Getty Images)
疫苗代工大國印度COVID-19疫苗產能增加，數個月內有望恢復疫苗出口。圖為阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)疫苗。(Getty Images)

疫苗代工大國印度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗產能增加，全國超過半數成年人接種過一劑疫苗，印度數個月內有望恢復疫苗出口。

印度捐贈或銷售多達6600萬劑疫苗給將近100個國家，但因國內疫情升溫，4月中旬禁止疫苗出口，並將重點放在為國內人民接種上，因此打亂許多非洲和南亞國家的疫苗施打計畫。

印度27日每日疫苗接種量已超過1000萬劑，全國疫苗產量自4月以來已經超過兩倍，預期未來幾周會繼續增加。新產線已經建立，印度藥廠Cadila Healthcare研發的疫苗近期已獲得批准，且俄羅斯衛星-V疫苗（Sputnik V）也開始在印度量產。

消息人士表示，全球最大疫苗生產商印度血清研究所（Serum Institute of India）目前每月產量可達約1.5億劑阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗，是4月產能約6500萬劑的兩倍以上。

匿名消息人士說：「疫苗出口沒有固定時間表，但這家公司希望數個月內重啟出口。」

曾表示年底前可能會恢復出口的印度血清研究所沒有回應置評請求。

疫苗 印度 疫情

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