日本航空自衛隊表演空中噴彩煙 波及300輛車

日本航空自衛隊在24日東京帕運開幕當天舉行飛行表演「藍色衝擊波」，6架飛機在東京上空噴3色彩煙表演，另有3架預備機將降落時還噴彩煙，造成約300輛車子染色。(中央社)

日本 航空自衛隊在24日東京 帕運開幕當天舉行飛行表演「藍色衝擊波」，6架飛機在東京上空噴3色彩煙，另有3架預備機即將降落時還持續噴彩煙，造成約300輛車子染色。

日本放送協會（NHK）報導，藍色衝擊波6架飛機本月24日下午約2時（美東時間深夜1時）左右在東京上空舉行象徵帕運的紅、藍、綠這3種顏色的噴煙表演後，降落東京鄰縣埼玉縣的入間基地。

有別於這6架飛行表演的飛機，另有3架預備機要降落時，大幅低於標準高度約離地300公尺處還噴彩煙，其中2架預備機在離地30公尺處還持續噴彩煙。後來航空自衛隊接獲民眾逾10件陳請通知，得知入間基地周邊的一般車輛附著彩煙染料。光是接獲的通知就知有約300輛車子遭染料附著。

航空自衛隊調查後得知，預備機的駕駛表示，希望把彩煙用完。

航空自衛隊幕僚長井筒俊司發聲明表示，造成民眾憂心，實在感到很抱歉。將充分反省沒徹底遵守彩煙使用高度的標準規範一事，防止同樣的事情再度發生。

日本讀賣新聞報導，這種彩煙的染料對人體不會構成傷害，但被彩煙染料波及的車輛有數百輛，這些車輛重新噴漆的費用等，航空自衛隊考慮賠償。這種噴煙染料是航空自衛隊為了東京帕運特別開發的染料，駕駛表示，想把染料用完，希望入間基地周邊的民眾看到彩煙會感到高興。