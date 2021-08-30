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日本麥當勞最老店員 93歲老翁樂上一周4天夜班

中央社東京30日綜合外電報導
圖為日本一家麥當勞分店。(Getty Images)
圖為日本一家麥當勞分店。(Getty Images)

今年93歲的藪田義光是日本全國約2900間麥當勞分店中年紀最大的店員，他從2019年起在富山縣的麥當勞打工，一周值4天夜班並樂在其中，他說，因為自己喜歡工作

日本地方媒體「北日本新聞」報導，藪田原本是一名電工，屆齡退休後在電玩中心擔任深夜時段的員工；他看到位於富山縣高岡市車站南邊、24小時營業的麥當勞分店在徵人，且提到可以在喜歡的時段上班，他被這個條件所吸引，決定去應徵。

藪田說，他當時想著，在家裡閒著沒事，自己身體還能動，加上也上過夜班，去麥當勞上班應該沒問題。

藪田順利獲麥當勞錄取為時薪員工，2019年起以90 歲高齡開始在這間分店上班，每周上4天班、每天5小時，負責打掃用餐區座位或事前準備食材等工作。

36歲的店長井本恭兵盛讚藪田將店裡維持得很乾淨，也把為上午供餐的事前準備做得很順暢，就像是店裡的幕後功臣。其他同事也說，看到藪田就會想到，人不管到幾歲都還是可以進行挑戰。

藪田除了是最高齡的麥當勞店員，他工作的店裡最年輕的店員是15歲的高中生，使這間分店同時成為日本全國店員年齡差距最大的分店。

藪田說，他喜歡工作，一起工作的同事對他來說是很重要的存在；跟年輕人一起工作如果有不同的意見，會試著去互相理解。

在上班時間以外，藪田也會到店裡去買薯條跟飲料。他透露自己健康的秘訣，是常常補充水分以及活動身體。

報導說，今年是麥當勞在日本開設第一家分店的50 周年，日本麥當勞在官網中開設「拜訪日本全國第一的分店」頁面中，介紹這間有著最高齡店員的分店。

麥當勞 日本 工作

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