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世衛憂心 至12月歐洲恐再增23.6萬人病故

中央社哥本哈根30日綜合外電報導
世界衛生組織（WHO）30日表示，至今年12月1日，歐洲COVID-19染疫死亡人數恐將新增23萬6000人。美聯社
世界衛生組織（WHO）30日表示，至今年12月1日，歐洲COVID-19染疫死亡人數恐將新增23萬6000人。美聯社

世界衛生組織（WHO）30日表示，至今年12月1日，歐洲COVID-19染疫死亡人數恐將新增23萬6000人。針對部分國家疫苗接種率過低，世衛組織亦表示擔憂。

世衛歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）表示：「上周歐洲的（染疫）死亡人數增加11%。一項可靠預測指出，至12月1日，歐洲將新增23萬6000人死亡。」自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發至今，歐洲已有約130萬人病故。

克魯格說，在世衛的53個歐洲成員國中，有33國過去2周內的發病率超過10%。

克魯格將傳播率升高歸咎於傳染力更強的Delta變異株蔓延、防疫限制與措施「過度放鬆」，以及夏季旅行人數激增。

克魯格告訴媒體記者，歐洲大陸的傳播率飆升，「讓人深感憂心，尤其部分國家的重點接種對象疫苗接種率仍然很低」。

克魯格強調，儘管歐洲約半數人口已完整接種疫苗，但疫苗接種率已開始放緩，「在過去6周裡，由於部分國家無法取得疫苗，還有一些國家的疫苗接受度過低，接種率下降了14%」。

目前，在歐洲的低收入和中低收入國家，完整接種疫苗者僅佔總人口的6%，還有部分國家，國內僅有1/10 的醫護人員已施打疫苗。

克魯格說：「在我們的區域內，疫苗接種進度停滯引來嚴重關切。」他也敦促各國「增加（疫苗）產量、分享疫苗並設法獲取更多疫苗」。

此外，針對多國宣布開打「第3劑」COVID-19疫苗，世衛30日也改口，稱這是保護最脆弱群體的方式之一，追加劑疫苗並非「奢侈品」。

本月稍早世衛曾說，現有資料尚無法證明施打追加劑確有必要，而且還稱接種第3劑之舉將拉大各國的疫苗貧富差距。

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