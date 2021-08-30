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俄增派撤離班機赴喀布爾 在阿富汗邊界附近軍演

中央社莫斯科30日綜合外電報導
俄國總統普亭的阿富汗特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）。美聯社
俄國總統普亭的阿富汗特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）。美聯社

俄羅斯駐喀布爾大使館今天表示，正增派撤離班機從阿富汗撤員。在區域安全風險升高之際，俄國軍隊也正在阿富汗邊界附近演習。

路透社報導，俄國駐喀布爾大使館在一連串推文中表示，增派的撤離班機將開放給俄國公民及居民，以及莫斯科領導的前蘇聯國家軍事聯盟「集體安全條約組織」（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）成員國國民。

在美國總統拜登與神學士（Taliban，另譯塔利班）同意的美軍撤離截止日期8月31日後，俄國增派的班機會否繼續執行任務仍不清楚。西方支持的阿富汗政府垮台以來，美軍一直帶頭保護喀布爾（Kabul）機場安全。

俄羅斯「國際傳真社」（Interfax）報導，俄國國防部表示，來自塔吉克（Tajikistan）俄羅斯軍事基地的約500名俄國摩托化步兵，正在阿富汗邊界附近山中演習。

俄羅斯今天也呼籲美國釋出阿富汗央行在美的黃金及外匯存底。神學士本月稍早接管喀布爾後，美國政府凍結了這些資產。

俄國總統普亭的阿富汗特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）表示：「如果我們的西方同僚真擔心阿富汗人的命運，就絕不能透過凍結黃金和外匯儲備，給他們添加問題。」

他告訴俄羅斯電視新聞頻道「俄羅斯24」（Rossiya-24），美國必須趕緊解凍這些資產，「以支持正在崩潰的（阿富汗）國家貨幣匯率」。

阿富汗 俄國 俄羅斯

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