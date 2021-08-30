日媒：中國軍艦常態部署台灣、與那國島間海域

日本「產經新聞」獨家報導指出，有一艘中國軍艦常態部署在日本最西端的與那國島和台灣之間的海域，24小時待命。(擷自產經新聞網站)

日本「產經新聞」今天報導，據日本政府高官與台灣 軍方消息人士透露，有一艘中國 軍艦常態部署在日本最西端的與那國島和台灣之間的海域，24小時待命。

報導指出，中國早在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台 列嶼）北方的北緯27度線附近部署2艘軍艦，現在又追加這艘。日本政府將中國軍艦的常態部署定位為「提高軍事緊張的行動」，正在分析中方意圖。

消息人士指出，這艘中國軍艦部署於與那國島北北西海域，去年底就在此出現。船隻主要是解放軍東海艦隊（司令部位於浙江省寧波市）隸屬船艦，採定期換航的方式，保持24小時航行待命。

與那國島與台灣距離僅有110公里，這片海域與釣魚台列嶼的距離則約170公里。日本防衛省在與那國島派駐陸上自衛隊沿岸監視隊，以雷達隨時監控與那國島與台灣之間海域。

報導指出，由於中國軍方將與那國島和台灣之間的海域視為進入太平洋的重要通路，日本政府研判中方的意圖可能是想以此牽制台灣軍艦。

台灣當局相關人士則研判，中國也可能是為了牽制在與那國島和台灣海峽航行的日本海上自衛隊船艦。

今年5月1日，共軍054A型飛彈護衛艦「濱州艦」從與那國島與台灣之間海域北上進入東海，雖然「濱州艦」並非目前常態部署該海域的中國軍艦，不過日本防衛省統合幕僚監部當時首次公開「濱州號」行蹤，實屬罕見。這種舉動被視為是為了牽制中國軍方。