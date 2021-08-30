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人妻夥同情夫燒死大使老公 遭判31年徒刑

中央社／里約熱內盧29日電
巴西電視台播放前希臘駐巴西大使阿米里迪斯命案消息，以及案發現場被燒毀的車輛。（Getty Images）
巴西電視台播放前希臘駐巴西大使阿米里迪斯命案消息，以及案發現場被燒毀的車輛。（Getty Images）

2016年希臘駐巴西大使阿米里迪斯（Kyriakos Amiridis）焦屍案，法院今天裁定，死者的巴西籍妻奧里維拉（Francoise de Sousa Oliveira）謀殺親夫，判處31年有期徒刑。

法新社報導，2016年案發時，59歲的阿米里迪斯人不在平時居住的巴西利亞（Brasilia），而是趁著聖誕假期與妻女在里約熱內盧（Rio de Janeiro）度假。

該年12月28日妻子奧里維拉報警指阿米里迪斯失蹤，隔天就在阿米里迪斯已遭焚毀的出租汽車裡發現他的焦屍。

警方調查後發現，包括沙發血跡和監視器畫面等多個線索，都指向憲兵費柳（Sergio Gomes Moreira Filho）涉案，而費柳正是奧里維拉劈腿的情夫。

奧里維拉遭判31年徒刑，費柳則被處以22年徒刑。

法官席維拉（Anna Christina da Silveira Fernandes）表示：「此等犯行是預謀的、經過精心籌畫的。」

這起案件還有第3個被告：費柳的堂弟泰德斯奇（Eduardo Tedeschi de Melo）。泰德斯奇的謀殺罪名獲判無罪，但因協助藏匿屍體被判1年緩刑，並已服完刑。

案件經過3天庭審，本月27日終結，期間法官聆訊18名證人的證詞。

法官在判決書中提到，費柳身為公僕，「他誓言保護社會而非起而造反」，但「他讓憲兵蒙羞，辜負國家託負」。

至於奧里維拉，法官稱她「自稱是使節，卻玷汙巴西之名，種種事件帶來的國際負評更讓國家受辱」。

奧里維拉是2004年與時任里約熱內盧領事的阿米里迪斯結為夫妻。

前希臘駐巴西大使阿米里迪斯的妻子奧里維拉（右）被認定謀殺親夫。圖為她2016年1...
前希臘駐巴西大使阿米里迪斯的妻子奧里維拉（右）被認定謀殺親夫。圖為她2016年12月30日在警方護送下面對媒體。（Getty Images）

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