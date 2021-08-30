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紐西蘭首例 女子施打輝瑞疫苗後罹心肌炎身亡

中央社／威靈頓30日電
圖為輝瑞新冠疫苗。（歐新社）
圖為輝瑞新冠疫苗。（歐新社）

紐西蘭今天通報首例與輝瑞（Pfizer）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有關的死亡案例。

路透報導，一個監督疫苗安全的獨立委員會檢視這起接種疫苗死亡的案例後，衛生部為此發表聲明，不過聲明並未公布這名女性死者的年齡。

聲明說，委員會認為這名女性是心肌炎引發死亡，這是輝瑞疫苗已知的罕見副作用。心肌炎是心臟肌肉發炎，會導致患者心臟泵血能力降低與心律不整。

衛生部說：「這是紐西蘭第一起與輝瑞COVID-19疫苗有關、在接種後幾天死亡的案例。」

輝瑞並未立即回覆置評請求。

衛生部表示，此案已交由解剖但尚未判定死因。不過獨立委員會確實認為心肌炎可能是接種疫苗所致。

委員會也指出，同時間有其他醫療問題可能影響接種疫苗的結果，仍強調「輝瑞疫苗益處遠大於染疫和心肌炎等疫苗副作用風險」。

目前在紐西蘭取得緊急使用授權的疫苗有輝瑞、嬌生（Johnson & Johnson）與阿斯特捷利康（AstraZeneca），但對公眾施打的僅有輝瑞疫苗。

紐西蘭「清零」近6個月後正在對抗Delta變異株帶來的新一波疫情，衛生部今天通報新增53例確診，這波疫情迄今累計562人確診。當局已於本月稍早實施封城來抗疫。

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