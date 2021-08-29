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神學士允許女性上大學 但禁止男女合班

中央社╱綜合29日電
神學士將允許女性接受大學教育，但會禁止男女合班。(翻攝自NBC News)
神學士將允許女性接受大學教育，但會禁止男女合班。(翻攝自NBC News)

阿富汗武裝組織神學士（又譯塔利班，Taliban）高等教育代理部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）29日說，將允許女性接受大學教育，但在神學士統治下會禁止男女合班。

奉行嚴格伊斯蘭教律法的神學士本月中旬推翻西方國家支持的阿富汗政府、迅速掌握大權後，承諾會改變統治方式，不同於他們在1996年到2001年執政時實施的規定，即女孩和婦女們都不得受教育。

哈卡尼在與長老大會「國民會議」（loya jirga）舉行的會談中說：「阿富汗人民將繼續依據伊斯蘭教律法安全地接受高等教育，不會處於男女混合的環境中。」

他表示，神學士想要「創設合理且符合伊斯蘭教義的課程，與我們的伊斯蘭、國家和歷史價值一致，另一方面要能和其他國家競爭」。

中央社引述法新社報導，在中小學，男生和女生也將分開上課，這在相當保守的阿富汗早已是常態。

神學士承諾尊重女權方面的進步，但仍要以伊斯蘭法律的嚴格詮釋為前提。最急切的問題包括女性能否工作、接受各種程度的教育，以及能否男女合班。

但外界對神學士的洗心革面抱持懷疑態度，許多人質疑他們能否遵守承諾。

在今天於喀布爾舉行的會議中，除了長老和哈卡尼之外，還有其他神學士高階官員與會，沒有任何女性出席。

一名曾在神學士掌權之前擔任一所城市大學講師的女性說：「在恢復大學功能的事項上，神學士高等教育部只諮詢男教師和男學生。」

她說，這顯示「一律不讓女性參與決策」及「神學士的承諾和行動之間有落差」。

神學士於2001年被推翻後，20年來，大學入學率持續升高，尤其是女性，她們得以和男同學一起上課，也可以參加男教師的研討會。

神學士20年前執政時，不准女性參與公眾生活，也禁止娛樂，還實施殘酷刑罰，例如通姦者會被判石刑。

神學士 教育部 阿富汗

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