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拳王巴喬戰總統杜特蒂 菲執政黨派系鬥爭白熱化

中央社馬尼拉29日綜合外電報導
菲律賓拳王巴喬(圖)領導的人馬自行選出新任黨主席，試圖把總統杜特蒂趕下主席大位。(Getty Images)
菲律賓拳王巴喬(圖)領導的人馬自行選出新任黨主席，試圖把總統杜特蒂趕下主席大位。(Getty Images)

菲律賓執政黨「民主菲人-國民力量黨」（PDP-Laban）內部的派系之爭今天升溫，拳王巴喬領導的人馬自行選出新任黨主席，試圖把總統杜特蒂趕下主席大位。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）的支持者則拒絕承認黨主席（Chairman）換人，並抨擊敵對派系「覬覦權位」。

菲律賓將於明年5月舉行大選。巴喬（Emmanuel Pacquiao）、杜特蒂與兩人各自的支持者，正試圖爭奪執政黨的控制權，並單方面選出自家人馬搶占黨內領導職。

近期杜特蒂支持的派系才將巴喬踢下黨總理（president）職位，但巴喬拒絕下台。

今年6月，巴喬與杜特蒂失和。巴喬批評杜特蒂在南海主權爭執上對中國採取的立場；杜特蒂則反擊巴喬對外交政策「淺薄」無知。

路透社報導，根據支持巴喬的民主菲人-國民力量黨執行長（executive director）穆薩亞克（Ron Munsayac），巴喬及其黨內盟友選出參議員皮門特三世（Aquilino "Koko" Pimentel III）作為黨主席。但杜特蒂支持者拒絕承認皮門特三世出線。

杜特蒂為首陣營發布聲明說：「杜特蒂總統是民主菲人-國民力量黨的黨主席，不論現在和未來都是。」

菲律賓選舉委員會首長上週表示，選委會得憑文件與黨章來決定哪一派能合法代表民主菲人-國民力量黨。

2016年就任菲律賓總統的杜特蒂上週表示，自己擬於2022年5月的大選，代表民主菲人-國民力量黨競選副總統。依據憲法，菲律賓總統只能做1任6年。

民主菲人-國民力量黨預計9月8日舉行全國代表大會，預料杜特蒂幕僚暨現任參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）將獲支持，成為黨的總統候選人。

巴喬21日在美國拉斯維加斯（Las Vegas）的拳擊賽不敵古巴對手烏加斯（Yordenis Ugas），目前正在返鄉途中。巴喬曾說會於下月宣布自己明年是否角逐總統大位。

杜特蒂 參議員 古巴

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