亞太疫情失控 日、澳、馬執政者聲望受挫

許多亞太國家的Delta新冠疫情持續延燒，讓民眾對政府的防疫措施感到失望。（歐新社）

Delta新冠變種病毒持續散播，導致疫情 持續延燒，正使亞太地區民眾對政府防疫 政策的挫敗感愈來愈重，也日益不滿當局的應變速度太慢，重擊日本、澳洲 、馬來西亞等國政治領袖的聲望，也正在改變亞太地區的政治版圖。

華爾街日報報導，過去一年來防疫表現都優於美國和西歐國家的亞太地區，依然苦於因應新一波疫情。日本東京29日新增3,081名確診病例，雖然出現攀峰跡象，但醫療體系仍面臨壓力；南韓同日新增病例數雖將至1,700人以下，但重症病患仍多，引發往後死亡率將升高的憂慮；越南新增病例數也仍超過1萬人，達12,663例，印度更達45,083例。

澳洲29日新增確診病例則創新高，為1,323例，新南威爾斯州的新增本土病例數也達創紀錄的1,218 人；紐西蘭本土確診病例數增加83人，總理雅登上周已宣布全國封鎖將延長至本月31日，並表示30日可能宣布調整防疫政策。

這些國家不段延長封鎖措施和旅行禁令，已使選民把不滿情緒導向政府領袖，指責當局應變速度太慢、或防疫政策反覆。

在日本，最新民調顯示，首相菅義偉的支持率已降到26%，為去年9月上任以來新低，將不利執政黨在10月大選的選情。日本最高防疫顧問尾身茂上周批評菅義偉政府舉行東京奧運，讓大眾覺得不必太嚴肅看待疫情警告。

在澳洲，總理莫里森的不支持率也超越支持率，為近18個月來首見。在Delta病毒侵襲，讓澳洲「清零」的成果破功，而且全國僅約25%人民已完整接種新冠疫苗。

新冠疫情也成為壓垮馬來西亞政府的最後一根稻草。在反覆封鎖遭遇批評後，首相慕尤丁16日請辭，由政壇老將依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）接任救火。他說，將統整公衛專家的觀點，想辦法提高防疫政策成效。

泰國民眾也不滿泰國政府防疫不力，以及疫苗接種的進度太慢，因此在8月初走上街頭示威抗爭，並與警方爆發衝突。

新加坡則努力加快為民眾施打新冠疫苗，29日宣布全國八成人民都已完整接種新冠疫苗，接下來可能進一步鬆綁限制措施，並推動免隔離旅遊。