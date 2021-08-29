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烏克蘭發掘歷來最大萬人塚 疑史達林迫害犧牲者

中央社基輔綜合外電報導
烏克蘭南部挖出5000至8000人的遺骸，據信是前蘇聯領導人史達林「大整肅」迫害時期的受害者，這是烏克蘭至今發現最大規模亂葬崗之一。（圖取自facebook.com/uinppivden）
烏克蘭南部挖出5000至8000人的遺骸，據信是前蘇聯領導人史達林「大整肅」迫害時期的受害者，這是烏克蘭至今發現最大規模亂葬崗之一。（圖取自facebook.com/uinppivden）

烏克蘭南部敖德薩市（Odessa）當局日前表示，當地挖掘出5000至8000人的遺骸，據信是前蘇聯領導人史達林「大整肅」迫害時期的受害者，這是烏克蘭至今發現最大規模亂葬崗之一。

烏克蘭國家記憶局（National Memory Institute）地方分部主任古查留柯（Sergiy Gutsalyuk）告訴法新社，這些骨骸是在敖德薩機場附近進行機場拓建探勘工作時，從超過24處埋葬地發掘出。他說當地前幾年已挖掘出一些亂葬崗。

古查留柯表示，這些死者是在1937至1939年間遭到殺害的囚犯，執行死刑的是前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）惡名昭彰的秘密警察單位「內務人民委員部」（NKVD），這個單位也是前蘇聯國家安全委員會（KGB）的前身。

1930年代正是史達林進行外界所稱的「大整肅」（Great Purge，又稱「大恐怖」Great Terror）時期。古查留柯指出，這些囚犯的國籍和判處死刑罪名尚待釐清，但要確認他們的身分恐怕辦不到，因為當時文件仍未解密且都保留在莫斯科。

古查留柯表示：「在目前的俄羅斯政府執政下，這些文件永遠不會交給我們。」他還說，隨著挖掘行動持續，發現的被害人數可能還會增加。

自從俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea），並扶植烏克蘭東部的武裝分離運動人士後，這兩個前蘇聯國家的關係已大幅惡化。

烏克蘭歷史學家估計，1930年代史達林整肅異己期間，有數十萬烏克蘭人被囚禁在勞改營或在營中被處死。

其中一個最知名處決地點是在烏克蘭首都基輔（Kiev）郊區村莊拜基夫尼亞（Bykivnia）附近的森林，1937至1941年間有數十萬人被埋在這裡。

除此之外，烏克蘭視發生在1932至1933年間造成數百萬人死亡的烏克蘭大饑荒（Great Famine），為史達林主導的種族滅絕行動。

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