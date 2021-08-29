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不滿抗疫不力 泰國示威與警方激烈衝突

中央社曼谷29日專電
泰國上千民眾以騎機車或開車方式遊行，表達對政府抗疫不力的不滿；另一群示威者則在帕拉育宿舍附近的路口和警方激烈衝突。(美聯社)
泰國上千民眾以騎機車或開車方式遊行，表達對政府抗疫不力的不滿；另一群示威者則在帕拉育宿舍附近的路口和警方激烈衝突。(美聯社)

泰國反政府示威者今天再度集結，要求總理帕拉育下台。上千民眾以騎機車或開車方式遊行，表達對政府抗疫不力的不滿；另一群示威者則在帕拉育宿舍附近的路口和警方激烈衝突。

今天的車隊抗議由前紅衫軍領袖之一的納塔兀（Nattawut Saikuar）以及前紅衫軍成員宋巴特（Sombat Boonngam-anong）領軍，號召支持者在農業大學（University Kasetsart）附近的路口集結。

抗議民眾以開車或騎機車的方式集結成車隊往北前進，穿越暖武里府（Nonthaburi）抵達巴吞他尼府（Pathum Thani），總遊行路線長達50公里。

這是納塔兀和宋巴特近半個月以來第二次號召車隊遊行。由於泰國疫情仍然相當嚴峻，抗議民眾以車隊方式遊行，避開禁止群聚的規定。抗議群眾齊呼要帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台，並高舉象徵支持民主的三根手指手勢，在納塔兀和宋巴特登高一呼下，車隊緩緩出發，在傍晚和平落幕。

泰國從4月以來的第三波疫情越趨嚴峻，每日新增確診數從8月初以來持續破萬、死亡人數破百，民眾高度不滿帕拉育領導政府在抗疫上的表現，近一個多月以來不同的抗議團體不斷發起大小不一的街頭抗議，且多次在前往帕拉育宿舍路上的鈴丹路口（Din Deang Intersection）和警方發生激烈衝突。

儘管納塔兀和宋巴特發起的車隊遊行抗議和平落幕，一個名為「 衝破瓦斯」（Thalugaz）的團體今天傍晚再度集結鈴丹路口且和警方激烈衝突。

由於遭到鈴丹路口附近的居民抗議，警方縮減近一週的驅離力道，因此最近幾天的鈴丹路口未見衝突場景。但警方今天突然再度架起貨櫃擋住路口，抗議民眾因此朝警方丟擲鞭炮、煙火和石塊，警方緊接著出動水砲車、催淚瓦斯和橡膠子彈驅離抗議民眾，現場一片狼藉。直到晚間接近宵禁時間，仍有零星民眾在現場和警方衝突。

遊行 泰國 疫情

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