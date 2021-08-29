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英結束喀布爾撤離 包機載200隻貓狗不載人引嘩然

中央社／倫敦28日電
英國前海軍陸戰隊員法辛在喀布爾成立動物收容所內的貓狗，已經在28日搭乘私人包機離開阿富汗。（路透資料照片）
英國前海軍陸戰隊員法辛在喀布爾成立動物收容所內的貓狗，已經在28日搭乘私人包機離開阿富汗。（路透資料照片）

英國今天出動飛機載走駐阿富汗的最後一批英軍，結束英國在喀布爾的撤離行動。數以百計符合重新安頓資格的阿富汗人被他們留了下來，卻有200隻貓狗由包機載離，引發嘩然。

國防部推文寫道：「最後一架載運英國武裝部隊的班機已經離開喀布爾。」推文並向軍隊致敬：「致那些在龐大壓力與艱苦環境中英勇服勤，安全撤離最脆弱公民的人，謝謝你們。」

今天稍早，英國派出最後一架只限搭載平民的班機，在美軍與塔利班（Taliban）協議的8月31日期限前，結束空運撤離平民、外交官和軍隊行動。

英國首相強生（Boris Johnson）感謝協助行動的人員在不到2周的時間協助撤離1萬5000人，他在社群媒體貼文說：「我想感謝參與其中的所有人，還有在過去20年間服役的人，你們可以為自己的成就自豪。」

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，英國部隊「幫助數以千計人尋求更好未來並取得安全」。

英國國防參謀長卡特（Nick Carter）則在今天稍早告訴英國廣播公司（BBC），撤離行動進展順利，但坦承「我們沒辦法帶所有人走」，很讓人「心痛」。

最後一批撤離喀布爾的人員，包括一間動物慈善機構的英國負責人。他帶著大約200隻貓狗搭乘私人包機離開喀布爾的動物收容所，結束一趟惹怒許多人、備受爭議的任務。

英國前海軍陸戰隊員法辛（Paul "Pen" Farthing）在喀布爾成立的動物收容所「諾薩德」（Nowzad）先前高調發起撤離收容所貓狗行動，獲諧星瑞吉賈維斯（Ricky Gervais）等名人支持。

諾薩德今天在臉書寫道：「我們欣慰地證實，潘（法辛）與諾薩德的動物今天下午已經離開阿富汗，目前平安無事。」

但數以百計符合離開資格的阿富汗人被英國留下，甚至連法辛自己的員工都無法前往機場，法辛堅持帶動物離開的行為飽受抨擊。

「泰晤士報」（The Times）引述英國國防部消息人士說：「（法辛）不只背棄他的阿富汗員工，在美國載走（26日攻擊事件）的13具罹難士兵遺體之際，（法辛）的飛機卻載滿狗兒。」

英國國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）也說，有為英軍工作的阿富汗翻譯人員問他：「為什麼我的5歲孩子，比你們的狗還不如？」

諾薩德對此只回應說，會「盡最大努力協助他們」。

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