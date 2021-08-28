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日媒民調：首相菅義偉支持率跌至26% 創新低

中央社／東京29日電
日本首相菅義偉。（路透）
日本首相菅義偉。（路透）

日本每日新聞與社會調查研究中心昨天公布最新民調，首相菅義偉內閣支持率跌到26%，比上次7月17日民調結果30%還低4個百分點，創去年9月上任以來新低紀錄。

雖然民調方式有所不同，但26%也追平前首相安倍晉三在2017年7月所創最低紀錄；菅義偉不支持率66%，較上次民調的62%上升4個百分點，也是近一年來最糟的情況。

這份最新民調顯示，只有14%的受訪者正面評價菅義偉政府防疫作為，較上次民調減少5個百分點；高達70%受訪者無法正面評價政府防疫作為，較上次民調增加7個百分點。

有關是否對日本醫療可能崩潰感到不安，70%受訪者表示不安，只有15%受訪者未感不安。

每日新聞報導指出，日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大造成確診病例快速增加，很多人無法住院造成居家療養患者增加，接連發生居家療養死亡病例，讓多數民眾感到不安。

報導分析，民眾對日本政府防疫作為及醫療量能吃緊狀況未見改善的不滿，似乎跟內閣支持率持續下探有關。

對於日本政府反覆發布、延長及擴大對象地區的「緊急事態宣言」，只有16%受訪者認為有效果，高達64% 受訪者認為沒有效果。

至於日本疫情擴大到目前這種程度的原因，46%受訪者認為「行政單位責任重大」，較1月16日的民調增加6個百分點；另有32%受訪者認為「是不遵守防疫對策民眾的錯」。

在各政黨支持率方面，自民黨26%較上次民調略減2 個百分點、立憲民主黨10%跟上次民調持平、日本維新會8%較上次民調略增2個百分點、共產黨5%較上次民調減少2個百分點、公明黨3%較上次民調減少1個百分點。

回答無政黨傾向的受訪者為42%，較上次民調39%增加3個百分點。

談到下次眾議院大選會把政黨票投給哪一個政黨，24%受訪者選擇自民黨、14%選擇立憲民主黨、8%會投給日本維新會、6%有意投共產黨、4%會選擇公明黨等。

這次民調採行動電話簡訊及固定電話語音方式進行，共得到774件行動電話及335件固定電話有效回答。

民調 日本 防疫

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