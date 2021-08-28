日本大規模調查 每18人有1人出現紅腫「莫德納手臂」

日本針對4萬多人的大規模調查結果顯示，約每18人就有1人會出現「莫德納手臂」。(路透)

接種莫德納 （Moderna）疫苗 後，手臂會出現紅腫和發癢症狀，俗稱「莫德納手臂」，日本 針對4萬多人的大規模調查結果顯示，約每18人就有1人會出現此副作用。

日本放送協會（NHK）報導，自衛隊中央醫院發表的這項調查結果，雖然比例較先前調查結果略高，但參與調查的醫生表示，症狀大多相對較溫和，無需過度擔心，希望大家把握接種疫苗的機會。

根據在東京大手町大規模接種中心施打莫德納疫苗的自衛隊中央醫院發表的調查，針對7月1日起一周期間接種完疫苗的高齡者等4萬2017人進行分析後，約每18人有1人於接種後手臂出現紅腫症狀，總數2369人，占整體人數5.6%，其中83%是女性。

接種第一劑疫苗4天後，最遲是21日後出現紅腫症狀，大多於接種一週前後出現症狀。此外，幾乎全都於4日至8日間症狀消失。

出現莫德納手臂的比例，海外臨床試驗是0.8%，日本厚生勞動省研究小組針對自衛隊員的調查結果是3.5% ，此番針對一般接種對象的調查結果為5.6%，比例略高。

參與調查的自衛隊佐世保醫院醫官田村格表示，「女性占大多數，如果是年輕女性有可能會更多。由於症狀本身大多相對較溫和、接種第2劑也不會有問題，無需過度擔心，應該把握能接種的機會施打疫苗。」